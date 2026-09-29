Valmadrera celebra il Corpo Musicale Santa Cecilia dopo il successo al concorso di Bannio

Il sindaco Colombo e la Giunta hanno ricevuto in Municipio il presidente Isella, il maestro Saldarini e i musicisti

“Questi riconoscimenti premiano l’impegno, la passione e le tante ore di prove che stanno dietro ogni esibizione”

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha accolto in Municipio il Corpo Musicale Santa Cecilia, reduce da un importante risultato al sesto Concorso Interbandistico di Bannio. L’incontro si è svolto mercoledì 23 settembre alla presenza del sindaco Cesare Colombo e della Giunta comunale, che hanno voluto congratularsi personalmente con i musicisti per i riconoscimenti ottenuti lo scorso maggio.

La delegazione del Corpo Musicale era guidata dal presidente Domenico Isella e dal maestro Armando Saldarini. Al concorso di Bannio, la formazione valmadrerese ha conquistato il primo posto nella Seconda Categoria, distinguendosi per “qualità musicale, precisione ed espressività”.

A questo risultato si è aggiunto il Trofeo per la Migliore Valutazione dell’intero concorso, ulteriore riconoscimento al percorso musicale della formazione.

“È stato un piacere ricevere in Municipio il Corpo Musicale Santa Cecilia”, ha dichiarato il sindaco Cesare Colombo. “A nome dell’Amministrazione e di tutta la città desidero congratularmi con il Maestro Armando Saldarini, con il Presidente Domenico Isella, con tutti i musicisti e con quanti sostengono la banda. Questi riconoscimenti premiano l’impegno, la passione e le tante ore di prove che stanno dietro ogni esibizione. Portano prestigio a Valmadrera ben oltre i nostri confini.”

Durante l’incontro, il primo cittadino ha sottolineato anche il ruolo che il Corpo Musicale svolge nella vita della comunità, andando oltre i risultati ottenuti nelle competizioni.

“Voglio ringraziare il Corpo Musicale non solo per questo successo, ma anche per la presenza costante al servizio della nostra comunità”, ha proseguito il sindaco. “La banda accompagna da sempre i momenti più significativi della vita cittadina, dalle feste alle ricorrenze civili e religiose. È anche una scuola di musica e di condivisione per tante generazioni di giovani. L’Amministrazione continuerà a sostenere questa realtà che rappresenta così bene lo spirito di Valmadrera.”

Il Corpo Musicale Santa Cecilia rappresenta infatti una presenza consolidata nella comunità valmadrerese, coinvolta nelle principali occasioni cittadine e impegnata anche nella formazione musicale e nella condivisione tra generazioni.

L’incontro in Municipio si è concluso con l’augurio di raggiungere nuovi traguardi e con la volontà di proseguire la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Corpo Musicale.