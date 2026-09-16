Valmadrera celebra Rusconi e Villa, Maestri d’Opera e d’Esperienza

Battista Rusconi e Guido Villa sono stati premiati per la lunga esperienza professionale e l’impegno nel mondo artigiano

L’Amministrazione ha consegnato ai due Maestri un’acquaforte raffigurante la piazza cittadina, simbolo del legame con Valmadrera

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha incontrato Battista Rusconi e Guido Villa, recentemente insigniti del riconoscimento di Maestro d’Opera e d’Esperienza da ANAP Confartigianato. La cerimonia si era svolta il 25 maggio 2026 a Bologna, dove ai due artigiani valmadreresi è stato conferito un titolo dal forte valore simbolico e professionale, pensato per sottolineare l’etica del lavoro, la dedizione maturata nel corso degli anni e la qualità dell’attività artigiana.

L’incontro con il Sindaco e la Giunta di Valmadrera è stato l’occasione per congratularsi con i due premiati e per ripercorrere le loro esperienze professionali, associative e civiche, segnate da un impegno che ha oltrepassato i confini delle rispettive attività.

Battista Rusconi, titolare della Carpenteria Rusconi, ha affiancato alla professione un lungo impegno nel servizio pubblico e nel mondo associativo. È stato il primo assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Valmadrera, incarico ricoperto dal 1975 al 1980 durante l’Amministrazione guidata dal sindaco Mauro Panzeri.

Nel 1975, insieme al professor Mario Sforza, allora sindaco di Mandello, Rusconi contribuì inoltre alla nascita dell’istituzione del parco di San Tomaso nella Comunità Montana, area descritta nel corso dell’incontro come un importante polmone verde per Valmadrera.

Tra gli altri incarichi ricordati c’è la presidenza di Confartigianato Lecco, ricoperta dal 1988 al 1998, oltre alla collaborazione trentennale con il Centro professionale Aldo Moro. Un percorso iniziato quando la struttura contava pochi ragazzi e proseguito fino alla realtà attuale, che supera i 400 studenti.

Accanto all’impegno professionale e istituzionale, Rusconi ha continuato a dedicarsi all’azienda di famiglia, dove ancora oggi affianca i figli Dario, Miriam e Betty. Durante l’incontro ha rivolto un particolare ringraziamento alla moglie, presente insieme al figlio Dario, per il sostegno ricevuto nel corso degli anni.

Anche la storia professionale e familiare di Guido Villa, titolare della Villa Scale, si intreccia con quella del mondo artigiano valmadrerese. Villa ha sottolineato il significato di rappresentare quattro generazioni di attività e quasi 100 anni di storia artigiana, traguardo che ricorre proprio nel 2026.

Sul fronte associativo, Villa ha ricoperto per 10 anni la presidenza della cooperativa di garanzia di Confartigianato, contribuendo a garantire prestiti alle imprese. Durante il periodo della pandemia di Covid-19, le garanzie hanno raggiunto complessivamente 26 milioni di euro, una cifra significativa per una realtà come quella lecchese.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche l’impegno della famiglia Villa nell’amministrazione locale. Una tradizione che affonda le proprie radici nel nonno di Guido, indicato come il primo artigiano di Valmadrera iscritto a Confartigianato, deceduto nel 1935 e componente della prima giunta del dopoguerra. Anche lo zio Gigi ricoprì un incarico amministrativo come assessore ai Lavori pubblici.

A Rusconi e Villa l’Amministrazione comunale di Valmadrera ha consegnato un’acquaforte raffigurante la piazza cittadina, scelta come simbolo del cuore di Valmadrera e del legame con il mondo artigiano locale. Un settore che, secondo i dati richiamati dall’Amministrazione, rappresenta l’80% delle imprese presenti in città.

L’incontro è stato inoltre occasione per una riflessione sul sistema del credito e sulle difficoltà che, secondo l’Amministrazione, interessano oggi le piccole imprese. La scomparsa delle banche di territorio e l’assorbimento dei piccoli istituti nei grandi gruppi hanno ridotto, viene sottolineato, la presenza di realtà creditizie vicine alle esigenze dei piccoli imprenditori. Da qui la conferma dell’impegno dell’Amministrazione a sostenere un modello economico che, lontano dai grandi numeri della finanza globale, continua a garantire occupazione e reddito a centinaia di famiglie.

La Città di Valmadrera ha infine rivolto un ringraziamento a Battista Rusconi e Guido Villa per il percorso professionale e civile costruito nel corso degli anni, estendendolo alle loro famiglie per il sostegno e la condivisione di un impegno diventato parte della storia della comunità.

Un riconoscimento che, nelle parole dell’Amministrazione, richiama il significato stesso della figura del Maestro: non soltanto una persona legata al proprio laboratorio e alla propria attività, ma una presenza capace di contribuire alla tenuta e alla continuità dell’intero sistema artigiano.