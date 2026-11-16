Valmadrera e Weissenhorn, il gemellaggio si rinnova a tavola: successo per la Serata Italiana

Gli studenti del CFP A. Moro hanno preparato una cena italiana per oltre 70 ospiti nella città tedesca

Presenti il sindaco Cesare Colombo e i rappresentanti del comitato gemellaggi

VALMADRERA – La cucina italiana, l’arte e l’amicizia tra comunità diverse. Il gemellaggio tra Valmadrera e la città bavarese di Weissenhorn si è rinnovato anche quest’anno attraverso un fine settimana all’insegna dello scambio culturale e della convivialità. Nel weekend del 14 novembre, per il sesto anno consecutivo, studenti e cuochi del CFP A. Moro sono stati protagonisti della tradizionale “Serata Italiana”, una cena che ha riunito oltre 70 ospiti negli spazi della Realschule di Weissenhorn.

L’istituto scolastico tedesco ha messo a disposizione la cucina e il salone, permettendo ai ragazzi dei corsi di cucina e sala bar di cimentarsi nella preparazione e nel servizio di una cena ispirata alla tradizione gastronomica italiana. A seguirli, il cuoco Pierpaolo Caprioglio e il maître Luciano Ravasio, che hanno accompagnato gli studenti nella preparazione accurata delle diverse portate.

Anche questa edizione ha riscosso un buon successo, confermando il valore di un appuntamento che, oltre a promuovere la cucina italiana, rappresenta un’importante occasione di incontro tra le due comunità.

Alla serata hanno partecipato anche diversi rappresentanti di Valmadrera: il sindaco Cesare Colombo, l’assessore Rita Bosisio, Mauro Vassena e Barbara Dell’Oro, attivi componenti del comitato gemellaggi, insieme alla consigliera Fiorenza Pelucchi e ad altri cittadini valmadreresi.

La trasferta ha offerto anche l’occasione per un momento istituzionale. Il sindaco Colombo è stato infatti ricevuto nel municipio di Weissenhorn dalla neosindaca Kerstin Lutz. L’incontro è stato dedicato a un confronto sulle iniziative e sugli appuntamenti che potranno coinvolgere in futuro le due città gemellate.

Il programma del fine settimana non si è però limitato alla gastronomia. Nello stesso periodo si è infatti conclusa la mostra dedicata al pittore Ersilio Dell’Oro, la cui inaugurazione aveva visto la partecipazione della moglie Maria e dei tre figli dell’artista.

Anche in questa occasione gli studenti del CFP A. Moro hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, occupandosi della preparazione del rinfresco conclusivo ospitato nel municipio di Weissenhorn. Ad accompagnarli è stata la docente Parolini, che cura le esperienze formative all’estero degli studenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Ursula Schramm e Matthias Kunze, componenti del comitato gemellaggi tedesco, che hanno reso possibile l’organizzazione degli appuntamenti artistici e culinari, occupandosi anche dell’accoglienza degli studenti nelle famiglie del territorio.

Kunze ha inoltre accompagnato gli ospiti italiani in una visita al Kloster Roggenburg, caratteristica abbazia bavarese situata nei dintorni di Weissenhorn, offrendo loro l’opportunità di conoscere un altro luogo significativo del patrimonio culturale locale.

Il bilancio del fine settimana è dunque positivo, ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti. “Abbiamo già in cantiere altre manifestazioni nel 2027 con gli entusiasti amici di Weissenhorn”, anticipa Fiorenza Pelucchi, responsabile del comitato gemellaggi di Valmadrera. “Ci concentreremo su altri aspetti culturali e non solo, perché i gemellaggi devono riuscire a coinvolgere sempre più cittadini, in aree e ambiti diversi”.

Un percorso che punta ad ampliare la partecipazione e a rendere il rapporto tra le due città sempre più vivo, andando oltre gli incontri istituzionali per coinvolgere scuole, famiglie e realtà associative. La Serata Italiana e la mostra dedicata a Ersilio Dell’Oro rappresentano, in questo senso, due esempi concreti di come il gemellaggio possa trasformarsi in un’occasione di crescita e condivisione.