Valmadrera festeggia Remo Arrigucci: compie 101 anni

Nato a San Giovanni Valdarno nel 1925, si è trasferito nel Lecchese nel dopoguerra

Accanto a lui la figlia Ornella, il genero, i nipoti e le autorità cittadine

VALMADRERA – Centouno anni festeggiati in famiglia, circondato dagli affetti e senza rinunciare alla passione per la sua squadra del cuore. Remo Arrigucci ha celebrato il traguardo nella sua abitazione a Valmadrera, dove vive dal 1965. Accanto a lui la figlia, i nipoti e le autorità cittadine, per un pomeriggio di festa dedicato a una vita lunga oltre un secolo.

Nato il 4 novembre 1925 a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, Arrigucci ha lasciato la Toscana nel secondo dopoguerra per trasferirsi al Nord insieme ai fratelli. Il legame con Valmadrera si è consolidato nel 1965, quando ha costruito la casa in cui risiede ancora oggi. Accanto all’abitazione aveva avviato una piccola attività artigiana, portata avanti con impegno fino a oltre i settant’anni.

A festeggiarlo c’erano la figlia Ornella, il genero Claudio Mazzoleni e i nipoti Sara e Andrea. Hanno preso parte alla ricorrenza anche il sindaco Cesare Colombo, l’assessore Antonio Rusconi e la superiora Suor Graziella Alborghetti, che hanno voluto condividere con lui questo importante traguardo.

Non è mancato un omaggio alla sua grande passione sportiva: la Fiorentina. Nella festa hanno trovato spazio la bandiera e lo scudetto della squadra viola, a testimonianza di una fede calcistica rimasta intatta anche davanti agli ultimi risultati.

Il pomeriggio si è concluso con il brindisi e il tradizionale taglio della torta dei 101 anni, affidato allo stesso Remo insieme alla figlia Ornella. Un compleanno speciale, celebrato nella casa che ha costruito e nella città che è diventata la sua seconda casa.