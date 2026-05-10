Valmadrera, il 15 maggio la serata di premiazioni del concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”

Per l’edizione 2026 sono pervenute 74 opere letterarie e 28 opere fotografiche

La serata di premiazione si terrà venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21.00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – L’Associazione di Promozione Sociale Banca del Tempo Valmadrera – APS e il Centro Fotografico “Gianni Anghileri”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica di Valmadrera, presentano la serata di premiazione dell’ottava edizione del Concorso di Poesia, Racconti Brevi e Fotografia “Dionigi Villa: Nis il poeta”.

Il concorso, nato dal desiderio di valorizzare l’esperienza delle letture poetiche cittadine e dedicato alla memoria della figura valmadrerese di Nis, poeta spontaneo e “contadino”, continua a crescere come spazio di espressione e creatività per giovani e adulti del territorio.

Per l’edizione 2026 sono pervenute 74 opere letterarie e 28 opere fotografiche, per un totale di 96 lavori. I partecipanti alle sezioni di poesia e racconto breve sono 78, di cui:

47 per la Sezione A (Poesia ragazzi)

20 per la Sezione B (Poesia adulti)

4 per la Sezione C (Racconto breve ragazzi)

7 per la Sezione D (Racconto breve adulti)

Alla sezione di Fotografia hanno partecipato 17 autori, con 47 scatti in concorso.

La serata di premiazione si terrà venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21.00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. La giornalista Marta Colombo condurrà la serata e introdurrà le realtà promotrici. Seguirà l’intervento dell’Assessore alla Cultura Marcello Butti, che ripercorrerà la storia del concorso e la sua evoluzione nelle otto edizioni.

Durante la serata saranno presentate le associazioni organizzatrici:

la Banca del Tempo Valmadrera – APS, con l’intervento del Presidente Arcangelo Giovinazzo ,

, il Centro Fotografico “Gianni Anghileri”, con l’intervento della Presidente Daniela Rusconi.

Ospite speciale della serata sarà Gianfranco Scotti, storico locale e studioso di letteratura lombarda, che leggerà le opere finaliste.

A seguire, la proclamazione e premiazione dei vincitori delle sei sezioni del concorso, con consegna degli attestati, dell’antologia e degli omaggi. Per i ragazzi partecipanti è previsto un piccolo dono offerto dalla Banca del Tempo.

Mostra Fotografica

Nel corso della serata verrà inaugurata la Mostra Fotografica con le opere partecipanti al concorso, allestita presso la Saletta del Centro Culturale Fatebenefratelli. La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 al 19 maggio, con i seguenti orari:

Sabato e Domenica: 09.30 – 12.00

09.30 – 12.00 Lunedì e Martedì: 14.00 – 17.30

L’ingresso è libero.