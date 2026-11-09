Valmadrera, il premio “In viaggio con Pamela” ad Autismo Lecco

La cerimonia si è svolta sabato 7 novembre al Centro culturale Fatebenefratelli

Premiato il progetto che favorisce le relazioni tra giovani dai 14 ai 30 anni

VALMADRERA – La memoria di Pamela Cazzaniga continua a tradursi in gesti concreti di solidarietà e attenzione verso le persone più fragili. È stata l’associazione Autismo Lecco a ricevere la sesta edizione del premio “In viaggio con Pamela”, riconoscimento nato per ricordare l’impegno e le attività di Pamela, scomparsa il 28 marzo 2020.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato pomeriggio 7 novembre al Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, riunendo rappresentanti delle istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, mantiene vivo il ricordo di Pamela attraverso progetti capaci di promuovere inclusione, vicinanza e sostegno a chi si trova ad affrontare maggiori difficoltà.

Ad aprire gli interventi è stato Alberto Giacomin, presidente dell’associazione “In viaggio con Pamela”, che ha ricordato la figura di Pamela e il motto che ne ha accompagnato il percorso: “Crederci sempre, arrendersi mai”. Una frase diventata anche il principio guida dell’associazione e il messaggio che il premio intende continuare a trasmettere.

Un ricordo condiviso anche da Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, che ha sottolineato il valore della testimonianza lasciata da Pamela, soprattutto per le giovani generazioni: un esempio per trovare la forza di reagire alle difficoltà e alle ingiustizie della vita.

Sono intervenuti anche i sindaci di Valmadrera e Oggiono, Cesare Colombo e Chiara Narciso, che hanno evidenziato come l’entusiasmo e la voglia di fare del bene di Pamela continuino a vivere nell’impegno dei componenti dell’associazione. Un’eredità fatta di attenzione verso gli altri e, in particolare, verso le persone che attraversano situazioni di maggiore fragilità.

La cerimonia è quindi entrata nel vivo con la presentazione dei progetti attraverso alcuni contributi video. Giorgia Incastrini, in rappresentanza della Cooperativa Arcobaleno, realtà vincitrice del premio 2025, ha illustrato l’iniziativa sostenuta nella precedente edizione: un progetto per la realizzazione di biciclette adattate, destinate ai ragazzi del centro disabili.

A seguire è intervenuta Giuseppina Gernone, a nome di Autismo Lecco, per presentare “Mani intrecciate”, il progetto che ha ottenuto il riconoscimento di quest’anno. L’iniziativa punta a favorire occasioni di relazione e incontro tra ragazzi e giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, promuovendo legami e momenti di condivisione.

A chiudere il pomeriggio sono stati i saluti di Barbara Dell’Oro, in rappresentanza dell’associazione “In viaggio con Pamela”, e di Luisella, mamma di Pamela, che ha voluto condividere ancora una volta il significato di quel motto che continua a rappresentare il senso dell’iniziativa: “Crederci sempre, arrendersi mai”.

Un premio che non si limita a ricordare una persona, ma sceglie di trasformarne la testimonianza in opportunità concrete per gli altri. È proprio attraverso progetti come “Mani intrecciate” che l’eredità di Pamela continua a trovare spazio nella comunità, alimentando una cultura di solidarietà, inclusione e attenzione verso chi ha più bisogno.