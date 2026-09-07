Valmadrera inaugura “Le Coccinelle” e aderisce a Nidi Gratis Plus

La struttura è stata inaugurata venerdì 4 settembre

L’Amministrazione comunale sostiene le famiglie con l’adesione alla misura di Regione Lombardia per ridurre i costi delle rette

VALMADRERA – Un nuovo servizio dedicato alle famiglie e un sostegno concreto alla genitorialità. È stato inaugurato venerdì 4 settembre il nuovo asilo nido comunale “Le Coccinelle”, struttura di cui il Comune di Valmadrera è titolare.

In occasione dell’avvio del nuovo servizio, l’Amministrazione comunale ha scelto di affiancare le famiglie anche attraverso l’adesione alla misura regionale “Nidi Gratis Plus-Bonus”, promossa da Regione Lombardia. L’adesione è stata approvata dalla Giunta comunale con la delibera n. 245 del 1° settembre 2026, resa immediatamente eseguibile.

L’obiettivo è contribuire a ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza dell’asilo nido, attraverso il rimborso della retta secondo le modalità e i requisiti previsti dalla misura regionale.

“La misura Nidi Gratis Plus – spiega l’assessore Rita Bosisio – prevede quali destinatari i nuclei familiari, comprese le coppie, i genitori single, i genitori adottivi e affidatari, che possiedono i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda”.

Tra le condizioni previste rientrano la presenza di un bambino di età compresa tra 0 e 3 anni iscritto a un nido o micro-nido pubblico o convenzionato e un ISEE in corso di validità non superiore a 25 mila euro. La misura è inoltre rivolta alle famiglie per le quali la retta mensile a carico dei genitori supera l’importo rimborsabile dall’INPS, pari a 272,73 euro per dieci mensilità e 272,70 euro per l’undicesima.

È richiesto inoltre che almeno uno dei genitori sia occupato. Nel caso di un nucleo monoparentale, il requisito riguarda l’unico genitore che costituisce il nucleo familiare del bambino e che presenta la domanda.

L’intervento regionale punta quindi ad abbattere il costo della retta di frequenza degli asili nido e dei micro-nidi, pubblici e privati convenzionati, offrendo un sostegno alle famiglie che rientrano nei parametri stabiliti.

“L’adesione a Nidi Gratis Plus-Bonus – conclude l’assessore Bosisio – rappresenta una scelta politica di questa Amministrazione per mettere al centro le famiglie, supportare la genitorialità e favorire in modo concreto la partecipazione delle madri al mercato del lavoro”.

Con l’apertura de “Le Coccinelle” e l’adesione alla misura regionale, Valmadrera rafforza così l’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia, con l’obiettivo di rendere più accessibile la frequenza del nido e sostenere le famiglie nella conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.