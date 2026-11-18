L’esposizione sarà visitabile dal 9 al 17 gennaio 2027 allo Spazio FBF

La partecipazione è gratuita e aperta a singoli, famiglie, scuole e associazioni

VALMADRERA – Valmadrera si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Presepe e Arte”, la mostra dedicata alla tradizione presepistica e alla creatività del territorio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Valmadrera, dalla Parrocchia di Sant’Antonio Abate e dalla Pro Loco, in collaborazione con il Centro Fotografico Gianni Anghileri, si svolgerà dal 9 al 17 gennaio 2027 nella Sala Esposizioni dello Spazio FBF, all’interno del Centro Culturale Fatebenefratelli.

La partecipazione è aperta a ragazzi, giovani, adulti, famiglie, gruppi, scuole, associazioni e comunità. Sarà possibile esporre presepi artigianali, tradizionali e artistici, realizzati anche con materiali di recupero, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione molto sentita e le diverse forme di creatività della comunità valmadrerese.

Le iscrizioni sono gratuite e dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2026 all’indirizzo biblioteca@comune.valmadrera.lc.it. Sul sito del Comune, nella sezione dedicata agli eventi, sono disponibili l’avviso completo e la scheda di partecipazione.

I presepi destinati all’esposizione dovranno essere consegnati alla Sala Esposizioni dello Spazio FBF il 7 e l’8 gennaio 2027, dalle 18 alle 21.30. Anche quest’anno sarà possibile partecipare senza consegnare fisicamente l’opera: gli espositori potranno inviare una fotografia del proprio presepe, che sarà inserita nel consueto video dedicato alle realizzazioni valmadreresi e proiettato durante il periodo della mostra. La fotografia dovrà essere trasmessa insieme alla scheda di partecipazione, sempre allo stesso indirizzo e-mail.

La scelta delle date permette, come da tradizione, di lasciare il presepe nelle proprie abitazioni per tutto il periodo natalizio e di condividerlo successivamente con la comunità, fino alla festa di Sant’Antonio Abate.

L’inaugurazione è in programma domenica 10 gennaio 2027 alle 11.45, al termine della Santa Messa. La mostra si concluderà domenica 17 gennaio alle 19.30, dopo un momento di riconoscimento dedicato a tutti i partecipanti.

Gli organizzatori invitano infine gli espositori a essere presenti durante le giornate di apertura, compatibilmente con i propri impegni, per raccontare ai visitatori la storia, le tecniche e le particolarità delle opere. Un’occasione per condividere non soltanto i propri presepi, ma anche le esperienze e la passione che li hanno accompagnati.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO MOSTRA