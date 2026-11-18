La manifestazione organizzata da UGT APS chiude la stagione domenica 22 novembre

Il 29 novembre torna il mercatino natalizio

VALMADRERA – Un anno impegnativo, tra ostacoli organizzativi, caldo estivo e appuntamenti cancellati, ma anche ricco di soddisfazioni e risultati importanti. Il Valmadrera Vintage Market, manifestazione dedicata al vintage, al collezionismo e all’artigianato organizzata dall’associazione UGT APS, si prepara a chiudere la stagione 2026 con un bilancio positivo, forte di una crescente partecipazione del pubblico e di una visibilità sempre maggiore anche sui social.

A contribuire alla riconoscibilità del mercatino è stato soprattutto il lavoro di selezione degli espositori e l’attenzione alla qualità delle proposte, elementi che hanno progressivamente definito l’identità della manifestazione. Un percorso che ha trovato riscontro anche nella diffusione dei contenuti online, capaci di raggiungere un pubblico ben più ampio di quello dei visitatori abituali.

Tra i risultati più significativi degli ultimi mesi c’è la visita, durante l’edizione di ottobre, di Ginevra Miranda, autrice di Briantona, blog indipendente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del territorio brianzolo. Il Reel pubblicato sul profilo Instagram @briantoona ha superato le 68mila visualizzazioni, dando ulteriore visibilità all’iniziativa.

Un risultato che si aggiunge a quello ottenuto dal video realizzato a settembre da Linda Scola di Quattordici Lab, che ha raggiunto 13.600 visualizzazioni. Due riscontri importanti per l’associazione e per gli espositori che hanno creduto nel progetto, contribuendo alla crescita del mercatino.

La stagione si concluderà domenica 22 novembre, con l’ultimo appuntamento ordinario dell’anno. Dalle 8.30 alle 17, il Piazzale del Mercato di via Molini, a Valmadrera, ospiterà ancora una volta bancarelle e proposte dedicate al vintage, al collezionismo e all’artigianato. Sarà l’ultima occasione dell’anno per curiosare tra oggetti particolari, pezzi da collezione e creazioni artigianali prima della pausa stagionale.

A tracciare il bilancio è Moris Sandionigi, presidente di UGT APS, che non nasconde le difficoltà affrontate: “È stato un anno tutt’altro che semplice, ma i risultati raggiunti ci ripagano di tanti sacrifici”.

Il presidente ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla manifestazione: “Voglio ringraziare tutti gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto e condiviso la nostra idea di un mercatino di qualità. Grazie ai visitatori, arrivati da ogni parte della Lombardia, che hanno apprezzato il lavoro fatto, e all’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata”.

Un pensiero particolare è stato dedicato a chi ha accompagnato l’associazione durante l’intero percorso organizzativo: “Ma soprattutto un grazie speciale ai miei collaboratori, ai sostenitori e agli amici che in questo anno ci hanno supportato e soprattutto sopportato. Senza di loro non avremmo raggiunto questi risultati”.

La chiusura della stagione del Vintage Market, però, non coinciderà con uno stop alle attività di UGT APS. Già domenica 29 novembre tornerà infatti Christmas in Val – Mercatino di Natale, giunto alla sua quarta edizione e in programma, ancora una volta, al Piazzale del Mercato di Valmadrera.

Per l’edizione natalizia del 2026 sono attese alcune novità, che l’associazione presenterà nei prossimi giorni. Per informazioni, contatti e modalità di partecipazione è possibile scrivere al numero WhatsApp di UGT APS, 352 284 8277, oppure consultare il sito www.valmadreravintagemarket.it. Gli aggiornamenti sono disponibili anche sui canali social Instagram (@valmadreravintage), Facebook (Valmadrera Vintage Market), WhatsApp e Telegram (@valmadreravintage).