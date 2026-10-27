Varenna celebra 105 anni degli Alpini e conferisce la cittadinanza onoraria al 5° Reggimento

Varenna ha celebrato il 24 e 25 ottobre i 105 anni del Gruppo Alpini e i 100 anni dalla traslazione della salma del capitano Corrado Venini

Domenica inaugurato il restauro della Cappella Venini, dove riposano Corrado, il figlio Giulio e altri familiari

VARENNA – Due giornate di cerimonie per celebrare i 105 anni del Gruppo Alpini di Varenna e ricordare il centenario della traslazione della salma del capitano Corrado Venini, Medaglia d’Oro al Valor Militare, da Velo d’Astico al suo paese. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, con il patrocinio del Comune di Varenna e del 5° Reggimento Alpini, la comunità ha rinnovato il legame con la storia degli Alpini e con la memoria di una figura centrale per il territorio, nel 110° anniversario della sua morte.

Alle celebrazioni hanno partecipato il Gruppo Alpini di Varenna e le Sezioni di Lecco, Valtellinese, Como e Alto Lario. Presente anche il tenente colonnello Giovanni Pasotto, comandante del Battaglione Alpini “Morbegno”, insieme ad alpini del 5° Reggimento. Hanno preso parte alle iniziative rappresentanti della Questura e del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, il maresciallo Gennaro Cassano, comandante della Stazione Carabinieri di Bellano, oltre a sindaci e rappresentanti di diversi Comuni della provincia.

La cittadinanza onoraria al 5° Reggimento Alpini

La prima giornata si è aperta nella Sala consiliare “Giorgio La Pira” del Comune, dove è stata conferita la cittadinanza onoraria di Varenna al 5° Reggimento Alpini, come deliberato dal Consiglio comunale il 30 aprile 2026.

Il sindaco Mauro Manzoni ha accolto gli ospiti a nome della comunità, ricordando come la storia del Reggimento, nato a Milano nel 1882, e quella di Varenna “si sono incontrate in modo indissolubile”. Un legame consolidato soprattutto dalla figura del capitano Corrado Venini, ufficiale del 5° Alpini.

Nel suo intervento, Manzoni ha ripercorso le tappe della storia del Reggimento, dalle guerre coloniali alla Grande Guerra, dalla Grecia alla Russia, fino alle missioni in Bosnia, Kosovo e Afghanistan e agli interventi di soccorso alle popolazioni colpite da terremoti e alluvioni. “L’alpino è sempre stato un soldato che serve anche quando non c’è nessun nemico da combattere”, ha sottolineato il sindaco, richiamando anche il motto del Reggimento, “Non per l’apparire, ma per l’essere”.

Il sindaco ha evidenziato che l’eroismo è una scelta personale, ma non nasce mai da solo: onorare il Reggimento significa riconoscere “tutto ciò che rende possibile il coraggio del singolo”. La cittadinanza onoraria rappresenta quindi il riconoscimento di un legame storico e affettivo mai interrotto, fondato sul senso del dovere, sullo spirito di servizio e sull’amore per la Patria.

Nel pomeriggio si è svolta la salita a Vezio, con la deposizione di fiori sulla tomba di Vittorio Varisco, storico capogruppo degli Alpini di Varenna. Sono stati inoltre inaugurati i lavori di sistemazione del sentiero “Scabium”, nei territori comunali di Varenna e Perledo.

La sfilata e il restauro della Cappella Venini

Domenica 25 ottobre le celebrazioni sono riprese con l’ammassamento ai Giardini di Olivedo e la sfilata lungo le vie del paese, accompagnata dalla Banda “Alto Lario”, che ha eseguito l’Inno nazionale e il “Silenzio” nei diversi momenti commemorativi. Il corteo è stato seguito da numerosi cittadini e turisti presenti a Varenna.

Nella chiesa prepositurale di San Giorgio è stata celebrata la Santa Messa in ricordo e suffragio dei Caduti. Successivamente, al cimitero, sono stati presentati i lavori di restauro della Cappella Venini, dove sono custodite le spoglie di Corrado e Giulio Venini e di altri familiari. Il prevosto di Varenna, don Enrico Mauri, ha benedetto la cappella restaurata, mentre l’architetto Eugenio Guglielmi ha illustrato l’intervento sulla tomba del capitano e del figlio Giulio, finanziato dall’Amministrazione comunale.

Nel suo discorso, il sindaco Manzoni ha ricordato che nel 1921 un gruppo di uomini scelse di restare unito e che da 105 anni gli Alpini di Varenna sono presenti “nelle cerimonie, nelle emergenze, nel silenzio di chi fa le cose senza chiedere nulla”. A loro ha rivolto la gratitudine dell’intero paese.

Manzoni ha quindi ripercorso la vita di Corrado Venini: ufficiale alpino, autore dell’Inno degli alpini sciatori e soccorritore delle popolazioni colpite dal terremoto in Calabria. Il 18 maggio 1916, a Cima Maggio, rimase mortalmente ferito ma rifiutò di abbandonare i suoi uomini, restando al proprio posto per sette ore a incitarli. “Avrebbe potuto salvarsi, scelse di restare”, ha ricordato il sindaco. Anche il figlio Giulio Venini, granatiere, fu insignito della Medaglia d’Oro, in una guerra successiva.

Il valore del servizio e della cittadinanza

Dal sacrificio del capitano Venini, Manzoni ha tratto una riflessione sul significato della cittadinanza e sulla responsabilità verso la comunità. Richiamando l’articolo 52 della Costituzione, che definisce la difesa della Patria “sacro dovere del cittadino”, ha ricordato che libertà e democrazia “non si regalano: vanno protette”.

Difendere il proprio Paese, ha precisato, non significa amare la guerra né dover necessariamente indossare una divisa, ma sentirsi parte di una comunità e prendersene cura. Da qui l’invito a mettere tempo e capacità al servizio degli altri, attraverso associazioni, Protezione civile, parrocchie e amministrazione comunale. Non servono gesti eroici, ha detto, ma “la costanza di piccoli gesti quotidiani”. Citando don Lorenzo Milani, ha aggiunto: “Uscirne da soli è avarizia; uscirne insieme è cittadinanza”.

Il sindaco ha concluso con un pensiero dedicato ai Caduti, che “non riposano soltanto: vivono”. Il capitano Venini, ha affermato, continua a essere presente “ogni volta che qualcuno, tra noi, sceglie di servire invece di pretendere”.

Durante la commemorazione al cimitero, il tenente colonnello Giovanni Pasotto ha richiamato la continuità dei valori di patria, disciplina, onore, sacrificio, coraggio e lealtà che hanno animato e continuano a ispirare gli Alpini. Ricordando le gesta del capitano Venini, ha sottolineato come questi principi rappresentino ancora un riferimento per gli alpini in armi nel contesto internazionale.

Il capogruppo Ivan Acquistapace ha ricordato la Medaglia d’Oro conferita a Corrado Venini, alpino del 5° Reggimento, e quella del figlio Giulio, tenente dei Granatieri di Sardegna. Ha definito un “caso più unico che raro” la presenza di due Medaglie d’Oro nella stessa famiglia, ottenute in guerre differenti. Un pensiero è stato rivolto anche a Natalia Venini, moglie di Corrado e madre di Giulio, alla quale, come a tante donne dell’epoca, “andrebbe conferita una medaglia per quello che ha sopportato”.

Le celebrazioni si sono concluse con un pranzo comunitario preparato dalle Associazioni Cuochi di Lecco e Bergamo, dedicato alla memoria di Ferruccio Castelli, alpino e presidente emerito dell’Associazione Cuochi di Lecco, scomparso nel 2025.