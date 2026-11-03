Varenna restaura la tomba dei Venini: 43mila euro per la memoria di due eroi

L’opera nel cimitero comunale è stata inaugurata il 25 ottobre durante le celebrazioni per i 105 anni del Gruppo Alpini

Il monumento custodisce le spoglie del Capitano Corrado Venini e del figlio Giulio

VARENNA – L’Amministrazione comunale di Varenna ha concluso i lavori di riordino e manutenzione della tomba della famiglia Venini, nel cimitero comunale. Il monumento custodisce le spoglie di Corrado Venini e del figlio Giulio, entrambi ufficiali insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

L’opera è stata svelata e inaugurata domenica 25 ottobre, durante le due giornate di celebrazioni dedicate ai 105 anni del Gruppo Alpini di Varenna e al centenario della traslazione della salma del Capitano Corrado Venini. Le cerimonie erano state precedute, il giorno prima, dal conferimento della cittadinanza onoraria di Varenna al 5° Reggimento Alpini, al quale il Capitano apparteneva.

L’intervento ha comportato una spesa complessiva di 43.169,91 euro, interamente finanziata attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno. Una scelta sottolineata dal sindaco Mauro Manzoni, che ha ricordato il valore storico e simbolico del monumento: “Questa tomba custodisce la memoria di due uomini che scelsero di servire e di una famiglia che ha pagato un prezzo altissimo. Prendersene cura è un dovere della nostra comunità verso la propria storia. Siamo orgogliosi che questo intervento sia stato finanziato con l’imposta di soggiorno: è giusto che chi sceglie Varenna contribuisca a custodirne anche la memoria. Ringrazio il Gruppo Alpini, l’Arch. Guglielmi e la Ditta Luzzana Restauri per il lavoro svolto”.

Il cimitero di Varenna, situato in una posizione panoramica sul lago, ospita un monumento in stile Novecentista, caratterizzato da una struttura arcuata realizzata con lastre bicorni alternate, in bianco bardiglio e verde serpentino, collocata sulla parete fronte lago. Al suo interno, oltre alle spoglie di Corrado e Giulio Venini, riposano altri componenti della famiglia. Ai lati della struttura sono appese due corone con foglie di alloro in lamierino bronzato, elementi che richiamano i tradizionali “serti di memoria” della classicità.

Nel tempo, l’esposizione agli agenti atmosferici, le infiltrazioni d’acqua, l’assenza di manutenzione e la crescita di erbe infestanti avevano compromesso alcune parti del monumento. In particolare, si erano verificati distacchi di lastre dalla struttura principale, oltre al deterioramento delle sigillature originarie e delle scritte presenti sulle lastre di fondo dei loculi del piano verticale.

Il progetto e la Direzione Artistica sono stati affidati all’architetto Eugenio Guglielmi, professionista con esperienza in interventi di recupero di opere di questo tipo, tra cui il più recente sul Monumento ai Caduti di Valmadrera. I lavori di manutenzione ordinaria, appena conclusi, sono stati eseguiti dalla Luzzana Restauri di Civate.

Durante la cerimonia di domenica 25 ottobre, il prevosto di Varenna, don Enrico Mauri, ha benedetto la cappella restaurata, mentre l’architetto Guglielmi ha illustrato le caratteristiche dell’intervento. Anche i volontari del Gruppo Alpini hanno contribuito alla sistemazione dell’area antistante, dove è stata ripristinata la seduta originale e pulito il muretto in graniglia cementizia, elemento caratteristico del cimitero.

La manutenzione ha restituito decoro a un luogo che conserva una storia di particolare valore per la comunità. Il Capitano Corrado Venini, ufficiale del 5° Reggimento Alpini, il 18 maggio 1916, a Cima Maggio, rimase al proprio posto per sette ore a incitare i suoi uomini, nonostante fosse stato mortalmente ferito e avesse rifiutato di abbandonarli. Anche il figlio Giulio, ufficiale dei Granatieri di Sardegna, fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare, in un’altra guerra. Un doppio riconoscimento familiare che il capogruppo Ivan Acquistapace ha definito “più unico che raro”.

L’intervento si inserisce nel percorso avviato dal Comune per valorizzare la storia di Varenna e le personalità che hanno dato lustro alla comunità. Un impegno che si aggiunge ai precedenti lavori sul Monumento ai Caduti in Piazza San Giorgio e sugli antichi affreschi del Borgo.