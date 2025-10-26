Vela. Guido Molinari fa tris all’Interlaghi Classica di Mandello: “Aria” domina ancora

A Mandello del Lario il velista novarese centra la terza vittoria consecutiva, battendo 44 avversari sul ramo lecchese del Lario

MANDELLO DEL LARIO – Guido Molinari, sessantenne libero professionista di Castelletto Sopra Ticino (Novara), conferma la sua supremazia nel mondo della vela lariana conquistando per la terza volta consecutiva l’Interlaghi Classica. Alla 51^ edizione della storica regata, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Mandello del Lario in collaborazione con la Società Canottieri Lecco, il suo Melges 24 Aria ha ancora una volta imposto il proprio ritmo nelle acque del Lario.

L’evento, disputato nel fine settimana del 25 e 26 ottobre, ha visto la partecipazione di 45 imbarcazioni suddivise in cinque classi, con grande partecipazione e competizione. Nella classe Orc, che contava 23 barche in partenza e valeva anche come quinta prova del Campionato Velico del Lario, Aria ha dominato grazie a due vittorie parziali e un secondo posto, chiudendo davanti a Spirit of Nerina di Roberto Caresani e Kong Bambino Viziato di Richard Martini.

“Siamo molto contenti di aver vinto anche quest’anno – ha dichiarato Molinari –. Siamo ormai affezionati all’Interlaghi con il team storico dei precedenti successi. Noi veniamo dal lago Maggiore e siamo sempre felici di vincere a regate qui. Quest’anno avevamo una barca nuova, sempre un Melges 24, e questa era praticamente la prima regata che facevamo. Ed è andata bene”.

Al suo fianco, l’equipaggio composto da Luca Tandi, Andrea Spadoni, Cesare Vailati e Luca Gaiera, tutti per i colori del club Amici del Lago di Lesa Novara.

La prima giornata, quella di sabato, è stata segnata dal vento debole, che ha costretto gli organizzatori ad annullare la tradizionale prova lunga dopo una lunga attesa in acqua. Tutto si è deciso domenica, quando il Tivano, il vento da nord, ha permesso di disputare tre prove combattute e spettacolari.

Non solo Molinari tra i protagonisti. Nei Fun, successo di Furfante (Lni Mandello) del lecchese Massimo “Cicio” Canali insieme a Francesco Lattuada, Adriano Barzaghi e Stefano Lillia, forti di due vittorie parziali. Vittoria “in casa” anche negli H22 con Eltor2ga (Lni Mandello) di Riccardo Colombo, affiancato da Achille Ciavatta, Gabriele Villa, Matteo Bacchini e Filippo Giacomo Martini.

Nei J24, il successo è andato a Bruschetta Guastafeste delle sorelle Alessia e Sonia Ciceri, con al timone Pierluigi Puthod (Cv Tivano Valmadrera) e a bordo anche Alberto Benedetti, Pietro Kostner e Ancilla Scaccia. Perfetto dominio invece nella classe Star, dove Nicola Roncoroni e Lorenzo Guidolin (Cv Moltrasio) hanno firmato un tris di vittorie nette.

Grande soddisfazione anche per la Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, alla sua prima esperienza come organizzatrice dell’Interlaghi Classica. “Era la nostra prima volta da organizzatori – ha spiegato il presidente Richard Martini – e c’era un po’ di naturale tensione, ma è andato tutto bene e siamo soddisfatti. Anche i regatanti erano felici e questo ci gratifica per il futuro. Poi come Lega abbiamo vinto anche in due classi con Canali nei Fun e Colombo negli H22. Complimenti poi a Molinari per la vittoria”.

Podio per classi

Classe Orc

Aria (Melges 24 – Guido Molinari – Amici del Lago Lesa Novara – 1/1/2) Spirit of Nerina (Rs21 – Roberto Caresani – Aval Gravedona Co – 2/3/3) Kong Bambino Viziato (Platu 25 – Richard Martini – Lni Mandello Lario – 3/5/1)

Classe Fun

Furfante (Massimo Canali – Lni Mandello Lario – 1/2/1) Funtarei (Marco Bracchi – Cv Dervio – 2/1/2) Banana Joe (Andrea Cremonesi – Cv Toscolano Maderno Bs – 4/3/3)

Classe H22

Eltor2ga (Riccardo Colombo – Lni Mandello Lario – 1/1/2) Ita 134 (Michele Granzo – Orza Minore Dervio – 2/2/1) Ita 122 (Riccardo Urbani – Orza Minore Dervio – 3/4/4)

Classe J24

Bruschetta Guastafeste (Pierluigi Puthod – Cv Tivano Valmadrera – 1/1/3) Cucula (Marco Giannini – Av Alto Sebino Bg – 4/3/1) Dejavue (Ruggero Spreafico – Lni Mandello – 2/2/4)

Classe Star

Ita 7749 (Nicola Roncoroni – Cv Moltrasio – 1/1/1) Ita 7387 (Angelo Tagliabue – Club Nautico Celle Sv – 2/2/3) Ita 7780 (Carlo Pasqun – Lni Mandello – 3/3/2)

Un’edizione, quella del 2025, che segna un nuovo capitolo nella lunga storia dell’Interlaghi Classica, con una partecipazione vivace, un livello tecnico alto e una passione per la vela che, sul ramo lecchese del Lario, continua a soffiare forte come il Tivano.