Villa Sacro Cuore a Civate, il cantiere pilota si apre al pubblico

Il progetto seguito dal Politecnico di Milano entra nella sua fase operativa

Venerdì 11 settembre i cittadini potranno vedere direttamente gli interventi realizzati

CIVATE – Il progetto “Villa Sacro Cuore – Spazio di Vita” entra nella sua fase operativa con l’apertura del cantiere pilota alla cittadinanza. Un’occasione per vedere da vicino il primo step dei lavori e iniziare a conoscere il percorso che accompagnerà il futuro della struttura.

L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, quando il cantiere sarà accessibile al pubblico dalle 9 alle 16. I cittadini potranno così osservare direttamente gli interventi realizzati nell’ambito di questa prima fase del progetto.

Il cantiere pilota è seguito dal Politecnico di Milano e l’apertura rappresenta un momento di confronto diretto con la cittadinanza: sarà possibile vedere quanto realizzato finora e iniziare a immaginare quale potrà essere il futuro di Villa Sacro Cuore.