Il progetto coinvolge gli allievi del C.F.P. Aldo Moro e le classi terze della scuola L.B. Vassena

Il 12 aprile 2027 l’evento conclusivo con Gino Cecchettin

VALMADRERA – Trecentocinquanta studenti coinvolti in un percorso di formazione e sensibilizzazione che punta a trasformare la consapevolezza in partecipazione concreta. A Valmadrera è partito “Viaggio dentro la violenza di genere”, il progetto educativo promosso dalla Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani – C.F.P. Aldo Moro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Valmadrera, il Fondo di Comunità e la Fondazione Giulia Cecchettin.

L’iniziativa coinvolge docenti e studenti del C.F.P. Aldo Moro e le classi terze della scuola secondaria di primo grado L.B. Vassena, con l’obiettivo di affrontare il tema della violenza di genere attraverso momenti di formazione, riflessione e attività condivise. Un lavoro che mette in rete istituzioni, mondo scolastico e territorio, affidando alle nuove generazioni un ruolo da protagoniste nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla gentilezza e sulla responsabilità.

Il primo appuntamento ha riguardato la formazione degli insegnanti, curata dalla Fondazione Giulia Cecchettin. Lunedì 23 novembre, al Cineteatro Artesfera di Valmadrera, gli studenti hanno poi assistito alla proiezione del film “Se domani non torno”, dedicato a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio e diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere.

Al termine della proiezione, dalla platea è arrivato un gesto spontaneo e condiviso: centinaia di chiavi agitate in aria, un richiamo al gesto simbolico nato durante i funerali della giovane. Un momento che ha accompagnato la riflessione dei ragazzi, rendendo visibile la partecipazione al percorso appena iniziato.

Il progetto proseguirà fino ad aprile 2027 con laboratori di lettura e approfondimento. Al centro delle attività ci saranno tre libri firmati da Gino Cecchettin, Gianrico Carofiglio e Antonio Ferrara. La musica avrà un ruolo altrettanto importante: gli studenti dell’Aldo Moro saranno infatti coinvolti nella composizione di brani originali, attraverso i quali esprimere emozioni e riflessioni sul tema della violenza di genere.

Un contributo creativo arriverà anche dagli allievi del corso Operatore del legno – Disegno d’arredo del C.F.P. Aldo Moro, impegnati nella realizzazione di una cornice di grandi dimensioni. L’opera sarà utilizzata per la performance collettiva “Cancelliamo la violenza di genere”, appuntamento conclusivo del progetto, previsto per il 12 aprile 2027.

La cornice farà da elemento centrale a una grande installazione artistica dedicata a Giulia Cecchettin. Al parco di via Leopardi, oltre 350 persone, tra studenti e docenti dei due istituti, saranno coinvolte direttamente nella realizzazione dell’opera, in una performance pubblica che vedrà la partecipazione di Gino Cecchettin.

In vista dell’appuntamento di aprile, il progetto sarà presentato nel dettaglio agli organi di informazione durante una conferenza stampa in programma mercoledì 2 dicembre alle 11.30, nella Sala Giunta del Comune di Valmadrera.

Saranno presenti il vicesindaco e assessore all’Istruzione Raffaella Brioni, la professoressa Chiara Sandionigi, coordinatrice del percorso didattico, ed Elena Romano e Katia Sala, ideatrici della performance e responsabili anche della realizzazione di un cortometraggio dedicato all’intero progetto.