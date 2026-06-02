Abbadia. Bilancio in salute e oltre 1,4 milioni di investimenti

Il Consiglio comunale approva rendiconto e variazione

Risultato di amministrazione superiore ai 2,2 milioni di euro, cresce la capacità di manovra del bilancio

ABBADIA – Il Consiglio comunale di Abbadia ha approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025, confermando una situazione economica definita dall’Amministrazione come una base contabile pulita, coerente e pienamente ordinata.

I numeri certificano infatti una gestione finanziaria positiva. Il rendiconto 2025 si chiude con un risultato di amministrazione pari a 2.246.640,30 euro, mentre la quota effettivamente disponibile ammonta a 527.279,13 euro. Positivo anche il dato relativo al fondo di cassa, che al 1° gennaio 2025 risultava pari a 1.775.296,65 euro.

Particolarmente significativo il miglioramento dell’indice di rigidità strutturale del bilancio, ovvero il peso delle spese per il personale, dei rimborsi dei mutui e degli interessi rispetto alle entrate correnti dell’ente. Nel 2025 questo valore si attesta al 18,85%, in netta diminuzione rispetto al 22,24% registrato nel 2024. Un dato che evidenzia una maggiore flessibilità finanziaria e una più ampia capacità di intervento dell’Amministrazione comunale nella programmazione delle proprie attività.

Proprio grazie a questa situazione di solidità economica, il Consiglio comunale ha inoltre approvato una importante variazione di bilancio che consentirà di finanziare nuovi interventi e opere per un valore complessivo di 1.421.000 euro.

Di questi, ben 875.400 euro provengono da bandi e finanziamenti esterni, confermando la capacità dell’ente di intercettare risorse sovracomunali per sostenere gli investimenti sul territorio.

Tra le somme stanziate spiccano i 148.000 euro destinati ai Piani Resinelli, area strategica per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio.

Numerosi gli interventi previsti nel piano delle opere pubbliche e degli investimenti in conto capitale. Tra i principali figurano la ristrutturazione del Civico Museo Setificio Monti, che beneficerà di un finanziamento pari a 125.000 euro, la manutenzione straordinaria del Centro raccolta rifiuti per 105.000 euro e i lavori di bonifica della discarica in località Navegno, per un importo di 95.000 euro.

Tra le opere finanziate rientra inoltre la realizzazione della struttura destinata alla cucina del Parco Ulisse Guzzi, con un investimento di 88.700 euro, insieme alla riqualificazione di Piazza XXIV Aprile, per la quale sono stati stanziati 60.000 euro.

Particolarmente rilevante anche il capitolo dedicato alle politiche abitative, con la previsione di 581.050 euro destinati alla realizzazione di nuovi alloggi di housing sociale, un intervento che punta a rispondere alle esigenze abitative della comunità e a favorire l’accesso alla casa per le fasce più fragili della popolazione.

L’approvazione del rendiconto e della variazione di bilancio rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la programmazione amministrativa, confermando una situazione finanziaria positiva e consentendo l’avvio di una serie di interventi che interesseranno patrimonio pubblico, servizi, ambiente, infrastrutture e sviluppo del territorio nei prossimi mesi.