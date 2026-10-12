AI ML Systems 2026: ricerca e imprese a confronto al Politecnico di Lecco

Accademici, ricercatori e imprese hanno discusso le applicazioni dell’AI, dalla diagnostica medica alla sicurezza informatica

Al centro anche gli assistenti digitali autonomi, la protezione dei dati e lo sviluppo di sistemi capaci di ridurre i consumi energetici

LECCO – Oltre 100 partecipanti al campus del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano per la sesta edizione di AI ML Systems 2026. Quattro giorni di interventi e confronti sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale, dalla sanità alla sicurezza informatica, fino agli assistenti digitali autonomi.

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella ricerca scientifica, nei servizi digitali e nei processi aziendali. Come renderla uno strumento utile, affidabile e accessibile, capace di rispondere alle esigenze concrete di cittadini e imprese? È stato questo uno dei temi al centro di AI ML Systems 2026, la conferenza internazionale che dal 6 al 9 ottobre ha riunito oltre 100 partecipanti al campus del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha portato in città accademici, ricercatori ed esponenti del mondo imprenditoriale, offrendo quattro giornate di confronto tra ricerca e applicazioni industriali. Il programma ha alternato presentazioni scientifiche, interventi di esperti internazionali e dibattiti dedicati a progetti già in corso, con l’obiettivo di mettere in relazione lo sviluppo delle tecnologie con le necessità di chi le utilizza.

Numerosi gli ambiti affrontati dai contributi scientifici. In campo sanitario, l’attenzione si è concentrata sull’analisi delle immagini mediche, sul supporto allo screening oncologico e sulla gestione delle informazioni cliniche. Sul fronte aziendale, invece, sono state presentate soluzioni per la ricerca e l’organizzazione dei documenti, il miglioramento dei servizi digitali e il supporto alla gestione delle attività. Tra gli autori dei contributi figurano professionisti provenienti da grandi realtà internazionali, tra cui Amazon, Oracle e LinkedIn.

Il confronto ha toccato anche la sicurezza informatica, la guida autonoma e l’impiego dell’intelligenza artificiale su dispositivi dotati di risorse limitate. In quest’ultimo ambito, particolare attenzione è stata riservata alla riduzione dei consumi energetici, un aspetto rilevante nello sviluppo di sistemi capaci di operare in contesti tecnologici differenti.

Accanto alle prospettive applicative, ampio spazio è stato dedicato alle responsabilità che accompagnano la diffusione dei nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Durante i panel si è discusso di protezione dei dati, attendibilità dei risultati e implicazioni etiche. Tra gli argomenti affrontati anche gli assistenti digitali in grado di svolgere autonomamente determinati compiti, come lo sviluppo software: strumenti che aprono nuove possibilità, ma che richiedono anche condizioni adeguate per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

La giornata conclusiva ha previsto tre incontri di approfondimento, dedicati ai sistemi capaci di apprendere attraverso l’esperienza, all’analisi delle immagini biomediche e all’impiego di un’intelligenza artificiale comprensibile nell’ambito delle ricerche sull’universo.

Promossa dalla COMSNETS Association, la conferenza ha visto tra i responsabili dell’organizzazione Giacomo Boracchi, professore associato del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Per il campus lecchese, l’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto internazionale sui rapporti tra ricerca e innovazione, con argomenti che interessano anche il sistema produttivo locale.

A sostenere l’iniziativa sono state realtà internazionali attive nella tecnologia e nella ricerca, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale lombardo: ONR – Office of Naval Research, Cisco Systems Inc., Confindustria Lecco e Sondrio, Amazon, STMicroelectronics NV, Cleafy S.p.A., CEEDS – Council for Entrepreneurship Enablement, Decarbonization & Sustainability e Microsoft.