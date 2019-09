Barca offshore contro una diga a Venezia: tre morti, uno è Fabio Buzzi della Fb Design

Tragico incidente nautico oggi, martedì 17 settembre, in località Lunata, tra punta Sabbioni e il Lido

Il famoso pilota lecchese stava tentando il record della Venezia Montecarlo insieme ad altri tre piloti

VENEZIA – E’ Fabio Buzzi, 76 anni, fondatore della Fb Design, una delle tre vittime del tragico incidente nautico che si è verificato oggi, martedì 17 settembre, a Venezia.

Il famoso pilota lecchese stava tentando il record della Venezia Montecarlo quando l’imbarcazione offshore su cui era a bordo si è andata a schiantare contro una diga.

Le altre due vittime dovrebbero essere due piloti inglesi mentre un altro pilota italiano, Mario Invernizzi, sbalzato fuori bordo, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

La potente imbarcazione era partita da Montecarlo ieri mattina, lunedì, verso le 11, e stava tentando di battere il record della traversata. Ormai arrivata a Venezia, la barca si è però schiantata contro la diga in località Lunata, tra punta Sabbioni e il Lido. Sul posto sono intervenute imbarcazioni dei vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori e barche della capitaneria di porto.

Nato a Lecco il 28 gennaio 1943 da una famiglia di progettisti e costruttori, Buzzi fondò nel 1971 la FB Design con lo scopo principale di costruire barche da competizione. In oltre 40 anni di attività FB Design ha vinto 52 titoli mondiali, 7 Harsmsworth Trophy e 56 record mondiali di velocità.

Negli anni Novanta, poi, in concomitanza con il declino del settore motonautico agonistico, l’azienda ha riconvertito la sua produzione verso la costruzione di imbarcazioni militari e da diporto.

Tantissime le vittorie conquistate come pilota, dalla prima nel 1960 con la Pavia Venezia a quella del 2016, quando era riuscito a conquistare il record di velocità tra Montecarlo e Venezia. Una gara, quest’ultima, che oggi gli è stata purtroppo fatale.