Bellano è Best Tourism Villages 2025. In Cina la cerimonia del prestigioso riconoscimento

Iniziativa di UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo

“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento”

BELLANO – Oggi, venerdì 17 Ottobre 2025, a Huzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina alla cerimonia Best Tourism Villages 2025 di UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, Bellano è stato proclamato Best Tourism Villages 2025 insieme ai comuni veneti di Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV) entrando a far parte della rete globale di destinazioni rurali.

Lanciata nel 2021, l’iniziativa premia i villaggi che rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche rurali, con un patrimonio culturale e naturale riconosciuto. Questi villaggi preservano e promuovono valori, prodotti e stili di vita rurali e comunitari, e si impegnano per la sostenibilità nello sviluppo del turismo come motore dello sviluppo rurale e del benessere della comunità.

In Italia, con Bellano, Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV), sono 8 i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento, ad oggi nel mondo sono 185.

L’incontro ha presentato la rete Best Tourism Villages di UN Tourism i suoi obiettivi, gli strumenti di lavoro e le modalità operative, oltre alle principali iniziative, ed è stata anche l’occasione per presentare i nuovi membri della rete e per offrire un’opportunità di connettersi, confrontarsi e partecipare a sessioni di discussione tematiche.

Il Sindaco di Bellano Antonio Rusconi afferma “Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento per Bellano, e ringraziamo Regione Lombardia e il Ministero del Turismo per averci candidato. Ora grazie al circuito internazionale in cui siamo inseriti, questo riconoscimento di assoluta qualità contribuirà a valorizzare e dare prestigio al nostro territorio provinciale, a Regione Lombardia e all’interna nazione nell’ambito del turismo rurale, culturale, enogastronomico e sostenibile: temi chiave delle politiche e delle strategie che abbiamo scelto di perseguire per il bene del borgo e dei suoi cittadini, oltre che dei turisti che lo frequentano”.

Bellano Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV) – comunica il Ministero del Turismo – rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche capaci di preservare e promuovere valori, prodotti e stili di vita che si fondano sullo sviluppo della comunità locale, dimostrando un chiaro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il Ministro Santanchè ha commentato: “Questi borghi sono un motivo di orgoglio per la nostra Nazione. Lavoreremo per valorizzarli ulteriormente, tanto che il forum internazionale del 2025, che stiamo definendo in queste ore, avrà un focus specifico su undertourism e sulla valorizzazione dei comuni minori. È fondamentale riconoscere e sostenere il valore delle piccole comunità, che rappresentano il patrimonio più prezioso del nostro ecosistema turistico”.

Questa quinta edizione di Best Tourism Villages offre ulteriore visibilità all’Italia più autentica e genuina, patria delle eccellenze dell’artigianato, dell’enogastronomia, delle tradizioni, della storia e della cultura del Belpaese.