Benvenuta estate, ma occhio ai temporali nel tardo pomeriggio

Oggi, 21 giugno, è il giorno con più luce dell’anno

Allerta meteo nel tardo pomeriggio per rischio temporali forti

LECCO – Benvenuta estate. Inizia ufficialmente oggi, anche se le temperature alte e il clima afoso degli ultimi giorni ci avevano già proiettato in avanti, l’estate 2019. Ricorre infatti il 21 giugno la data del solstizio d’estate, corrispondente al giorno più lungo dell’anno, ovvero quello dove ci sono più ore di luce nell’arco delle 24 ore. Il solstizio d’estate è infatti il momento in cui il sole tocca il punto più elevato del suo cammino apparente rispetto all’orizzonte.

Il solstizio è alle 15.54

La parola deriva dal latino solstitium, unione di “sol”, “Sole” e “sistere”, che significa “fermarsi”. Il sole raggiunge il suo punto più alto a un orario ben preciso, che però non è mai lo stesso: quest’anno il solstizio d’estate avverrà per l’esattezza alle ore 15:54. Celebrato già in passato da diverse civiltà attraverso riti legati al culto del sole, anche oggi il solstizio d’estate rappresenta una data dal forte valore simbolico, interpretata spesso come l’avvio di una nuova fase della vita, fatta di maggiori libertà, più tempo libero e più vacanze.

Allerta meteo per temporali dal tardo pomeriggio

Il primo giorno di estate si apre però all’insegna dell’instabilità. Dal pomeriggio sono infatti attesi temporali, anche di forte intensità. La sala operativa della Protezione Civile della Lombardia infatti ha emesso un avviso di criticità per temporali forti nelle province di Lecco e Como a partire dalle 18 di oggi, venerdì 21. Il Lecchese è stato inserito in una zona a moderata criticità, corrispondente al codice arancione. Il maltempo insisterà anche domani, sabato 22 giugno, su tutta la Lombardia. Possibili piogge, rovesci e temporali su tutto il territorio soprattutto nella prima parte del giorno, rapido miglioramento dalla sera partendo dai settori ad ovest della regione. Sensibile calo termico nei valori massimi, ventilazione generalmente moderata.