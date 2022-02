A decidere la sfida è un autogol di Magri

Domenica il derby sul terreno di gioco del Renate

LECCO – Dopo il successo di domenica, ottenuto ai danni del Mantova (2-0), la Calcio Lecco concede il bis battendo 1-0 la Giana Erminio, nel turno infrasettimanale valevole per il recupero della terza giornata di ritorno del girone A di Serie C.

A decidere il match giocato al “Rigamonti-Ceppi” è l’autorete di Magri, arrivata a pcohi minuti dall’intervallo (41′). Grazie al successo gli uomini di mister De Paola salgono a quota 41 punti. I blucelesti ora sono settimi con un ritardo di tre lunghezze dal quinto posto, attualmente occupato dalla Triestina. Più lontana invece la quarta piazza (10 punti), occupata dal Renate, prossima avversaria delle aquile.

La partita

In avvio la partita è bloccata, entrambe le squadre non concedono spazi e conseguentemente le azioni offensive sono ridotte a minimi termini. Al quarto d’ora il Lecco ha un primo sussulto, quando Ganz calcia di poco a lato sfruttando una torre di Vasic.

Subito dopo ci prova Kraja con un tiro dal limite che termina però centrale. Al 26′ invece è ancora Ganz a rendersi pericoloso, con un colpo di testa appena accennato che per poco non termina in rete. Gli ospiti dal canto loro non si fanno praticamente mai vedere dalle parti di Pissardo ma al 35′ hanno la loro prima chance con Perna, sul quale Celjak deve compiere un grande intervento per evitare grossi guai.

Si arriva così al 41′, il minuto in cui si decide il match. Buso serve Ganz che incorna a rete trovando la deviazione decisiva di Magri che non lascia scampo a Zanellati. E’ la rete che manda i blucelesti al riposo avanti 1-0.

Nella ripresa la Giana Erminio prova subito a pressare alto. Dopo pochi minuti Corti si rende protagonista di una girata in area che termina di poco fuori. Il Lecco risponde con una punizione di Buso che per pochi centimetri non centra il bersaglio.

Al 58′ il protagonista è poi Pissardo: Perna ha una doppia grande occasione per pareggiare i conti ma l’estremo difensore lecchese si oppone alla grande tenendo la propria porta inviolata. Qualche altro giro di lancette e il Lecco corre un nuovo rischio: Capoferri perde palla e per poco Palazzolo non ne approfitta per pareggiare i conti.

Al 73′ Petrovic serve una bella palla in area, sulla quale sia Buso che Kraja non ci arrivano per poco. Dieci minuti più tardi Nesta impegna Zanellati con un’ottima conclusione. E’ questo l’ultimo brivido di un finale di gara che il Lecco riesce a gestire bene, senza rischiare molto.

Ora i blucelesti sono attesi dal big match di domenica contro il Renate, oggi bloccato sullo 0-0 sul terreno di gioco della Virtus Verona.

Tabellino

LECCO – GIANA ERMINIO 1-0: Magri (G) aut. 41′.

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Capoferri (Enrici dall’82’), Buso (Nesta dall’82’), Masini, Kraja, Vasic (Morosini dall’85’), Nepi (Petrovic dal 61′), Ganz. A disp.: Libertazzi, Ciancio, Purro, Merli Sala, Sparandeo, Sberna, Italeng. All. De Paola.

GIANA ERMINIO: Zanellati, Panatti, Bonalumi, Magri, Perico, Pinto (Palazzolo dal 46′), Acella (Vono dal 46′), Ferrari (Cazzola dall’82’), Colombini, A. Corti (N. Corti dal 67′), Perna (Tourè dall’82’). A disp.: Casagrande, Carminati, Magli, Piazza, Caferri, D’Ausilio. All. Contini.

ARBITRO: Sig. Bordin sez. Bassano del Grappa

Classifica

Sudtirol 67 (una partita in meno)

Padova 60

FeralpiSalò 52

Renate 51

Triestina 44

Juventus U23 42

Lecco 41

Pro Vercelli 40

Piacenza 35

Mantova 34

AlbinoLeffe 33

Trento 31 (una partita in meno)

Virtus Verona 29

Pro Sesto 29

Pro Patria 28

Pergolettese (-1) 28

Fiorenzuola 27

Seregno 26

Giana Erminio 24

Legnago Salus 22