Al via le opere di riqualificazione da 390 mila euro legate all’ampliamento dell’albergo vicino all’auditorium

Previsto lo spostamento della bocciofila nell’area sportiva, una nuova piazza pedonale e modifiche alla viabilità per ridurre il traffico

COLICO – Una nuova piazza pedonale per collegare il parco giochi al Parco Cariboni, il trasferimento della bocciofila nell’area sportiva e una riorganizzazione della viabilità per ridurre il passaggio delle automobili. Prendono il via a Colico gli interventi di riqualificazione dell’area nei pressi dell’auditorium, un progetto annunciato nei mesi scorsi che entra ora nella fase operativa.

A realizzare le opere sarà un soggetto privato, nell’ambito dell’accordo urbanistico approvato dal Consiglio comunale lo scorso luglio per consentire l’ampliamento dell’albergo in costruzione nella zona. Un’operazione che prevede interventi di interesse pubblico per un valore complessivo di circa 390 mila euro, aggiuntivi rispetto agli oneri ordinariamente dovuti.

“Si tratta di opere di compensazione legate all’intervento sull’albergo vicino all’auditorium – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Marchetti –. Al privato è stato concesso un aumento di volume e, in cambio, oltre agli oneri previsti, si è impegnato a realizzare una serie di interventi pubblici, tra cui lo spostamento della bocciofila e la sistemazione dell’area tra il parco giochi e il Parco Cariboni”.

La bocciofila si sposta nell’area sportiva

Una delle prime operazioni riguarderà proprio l’attuale campo da bocce, destinato a lasciare spazio alla nuova piazza. La bocciofila verrà trasferita nei pressi dei campi da calcio, alle spalle della palestra di arrampicata in costruzione, andando a completare il polo sportivo comunale.

“La bocciofila sarà spostata nella nuova area sportiva, ma la struttura rimarrà sostanzialmente la stessa, solo il campo sarà nuovo – precisa l’assessore –. L’obiettivo è concentrare in un’unica zona le diverse attività sportive, creando uno spazio nel quale convivano la bocciofila, la palestra di arrampicata, le due piste pump track, il campo da basket esterno e il campo da calcio”.

La scelta, già condivisa nei mesi scorsi con la Bocciofila Colico, si inserisce quindi nel più ampio progetto di valorizzazione dell’area sportiva. Come illustrato dall’Amministrazione in occasione dell’approvazione dell’accordo urbanistico, il trasferimento consentirà anche di liberare lo spazio attualmente occupato dall’impianto vicino al parco giochi.

Le operazioni procederanno parallelamente: mentre verrà smontata la struttura esistente, si lavorerà alla sua ricollocazione nella nuova sede e alla trasformazione dell’area lasciata libera.

Una piazza al posto dell’asfalto e meno spazio alle auto

Il cambiamento più evidente interesserà proprio la zona compresa tra il parco giochi e il Parco Cariboni, dove sorgerà una piazza circolare di circa 23 metri di diametro.

“Una volta rimossa la bocciofila, procederemo con gli sbancamenti necessari e con la realizzazione della piazzetta – prosegue Marchetti –. L’asfalto attualmente presente verrà eliminato e sostituito con una pavimentazione in mattonelle, così da creare un collegamento tra il Parco Cariboni e la strada che conduce verso il Blue River”.

Il progetto comprende anche un nuovo percorso pedonale all’interno del parco giochi, con l’intenzione di rendere più agevole e continuo il passaggio tra i diversi spazi pubblici. Tutti gli alberi attualmente presenti saranno mantenuti, come precisato dall’Amministrazione.

La riqualificazione comporterà anche una modifica alla disponibilità dei parcheggi e alla circolazione. “Verranno eliminati circa sette-otto posti auto – anticipa l’assessore –. L’accesso sarà mantenuto per chi deve raggiungere il Nausika, il centro o la zona di piazza Lago, ma vogliamo limitare il più possibile il traffico che scende in quella direzione e rendere l’area maggiormente pedonale”.

Resteranno disponibili quattro posti auto, la cui destinazione deve però essere ancora definita: “Stiamo valutando se riservarli alle persone con disabilità oppure prevedere anche parcheggi rosa. La decisione non è ancora stata presa”.

Un intervento legato all’ampliamento dell’albergo

La trasformazione dell’area era stata illustrata nel dettaglio durante il Consiglio comunale del 30 luglio, quando la maggioranza aveva approvato la dichiarazione di interesse pubblico necessaria alla concessione della deroga urbanistica per l’albergo in costruzione vicino all’auditorium.

L’accordo prevedeva un aumento della superficie della struttura ricettiva e il cambio di destinazione d’uso di alcuni spazi già autorizzati, a fronte della realizzazione di opere pubbliche da parte della società privata.

A fronte di oneri concessori quantificati in circa 56 mila euro, l’Amministrazione aveva ottenuto interventi per circa 390 mila euro.

Tra le opere annunciate figuravano, oltre alla nuova bocciofila e alla piazza pedonale, anche il miglioramento dei collegamenti ciclopedonali e la sistemazione degli accessi nell’area.

La convenzione prevedeva il completamento della maggior parte degli interventi entro il 31 marzo 2027, con scadenze differenti per alcune lavorazioni e garanzie a tutela della loro realizzazione.

L’avvio del cantiere rappresenta quindi il passaggio dalla fase amministrativa a quella concreta, con lavori che saranno portati avanti contemporaneamente nelle diverse zone interessate.

Asfaltature, aiuole e climatizzazione: gli altri lavori pubblici

L’assessore ha poi fatto il punto su altri interventi in programma o recentemente conclusi sul territorio comunale.

Tra questi figura la sistemazione delle aiuole di via Nazionale, per la quale le risorse erano già state stanziate tra giugno e luglio. L’Amministrazione ha scelto di non procedere durante l’estate per evitare che le nuove piantumazioni soffrissero le temperature elevate.

Novità anche sul fronte della manutenzione stradale. “Questa settimana uscirà il bando per gli asfalti – annuncia Marchetti –. Sappiamo che non è il periodo climaticamente più favorevole per eseguire le asfaltature, ma vogliamo portarci avanti con la programmazione”. L’investimento previsto ammonta a circa 500 mila euro.

Sul fronte degli edifici pubblici, risultano invece conclusi i lavori di climatizzazione della biblioteca comunale e quelli negli uffici della Polizia Locale.