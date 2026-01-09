Colico. Fondi per la nuova area sportiva polifunzionale, ora avanti con la Caserma

Dalla Regione 100.000 euro per il completamento delle opere esterne

E’ in fase di ultimazione la nuova Caserma destinata all’Arma dei Carabinieri

COLICO – Regione Lombardia finanzia con 100.000 euro il completamento delle opere esterne della nuova area sportiva polifunzionale di Colico, grazie a un emendamento al Bilancio di previsione regionale 2026–2028 presentato dal Consigliere Regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia).

“Colico è oggi una punta di diamante della provincia di Lecco e lo dimostra con scelte concrete, capaci di guardare al futuro. Investire nello sport significa investire nei giovani, nella loro crescita personale e sociale, nella prevenzione del disagio e nella qualità della vita della comunità – dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini -. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Colico per la visione e la capacità progettuale, in particolare il Sindaco Monica Gilardi, il Vicesindaco Davide Ielardi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Marchetti e il Consigliere comunale Luca Mazzina, per il lavoro svolto in sinergia con Regione Lombardia”.

Il nuovo complesso sportivo andrà ad ospitare un nuovo edificio da destinare a palestra per l’attività di bouldering indoor, una piazza esterna che potrà essere allestita con elementi per attività di skate park, due tracciati pump track, uno dedicato a tutti ed uno dedicato ai più piccoli, un campo da street basket, un’area verde libera ed un’area parcheggio dedicata.

“A nome dell’Amministrazione comunale – aggiungono il Sindaco Monica Gilardi e il Consigliere comunale Luca Mazzina – rivolgiamo un sentito ringraziamento a Regione Lombardia e al Consigliere regionale Giacomo Zamperini per l’attenzione dedicata ancora una volta a Colico. Le risorse previste sul progetto della nuova area sportiva sono un tangibile contributo alla creazione non solo di spazi dedicati alla pratica sportiva, ma anche di luoghi di aggregazione, socialità e inclusione per i giovani del territorio”.

Ora avanti con la Caserma dei Carabinieri

Grazie a un Accordo Locale Semplificato (ALS) sottoscritto tra il Comune di Colico, Regione Lombardia e la Comunità Montana Valsassina, è in fase di ultimazione la nuova Caserma destinata all’Arma dei Carabinieri. L’Ente Attuatore dell’intervento è la Comunità Montana Valsassina.

Il quadro economico complessivo dell’Accordo Locale Semplificato ammonta a 3,7 milioni di euro, di cui 2,59 milioni finanziati da Regione Lombardia, 925.000 euro a carico del Comune di Colico e 185.000 euro a carico della Comunità Montana Valsassina, comprensivi di circa 90.000 euro provenienti da contributi di terzi. Inoltre, il Comune ha deciso di completare la ristrutturazione di due appartamenti, con un investimento aggiuntivo di 140.000 euro, così ripartiti: 85.000 dal Comune, 25.000 dalla Comunità Montana e 30.000 da privati.

“La nuova Caserma non sarà a servizio del solo Comune di Colico, ma anche dei Comuni limitrofi di Dervio, Dorio, Valvarrone e Sueglio, diventando così un presidio di sicurezza sovracomunale per tutto l’alto lago – dichiara Zamperini -. Grazie alla determinazione dell’Amministrazione comunale di Colico nel portare avanti il progetto e completare la ristrutturazione dei due appartamenti, sarà possibile aumentare il numero di agenti in servizio sul territorio, rafforzando la sicurezza in una zona che, per la sua conformazione geografica e la rilevanza turistica, necessita urgentemente di un presidio stabile e qualificato. Siamo già al lavoro affinché queste risorse umane arrivino sul territorio quanto prima”.