Coronavirus. Contagi in risalita in Lombardia, sfiorata quota mille. Dieci nuovi positivi a Lecco

LECCO – Diramati i dati del contagio in Lombardia nella giornata di oggi, 9 ottobre. Sono stati effettuati 25.623 tamponi, con 983 nuovi casi positivi per una percentuale del 3,8%. A Lecco sono 10 i nuovi casi positivi. Proprio nelle scorse ore il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte dell’aumento della curva dei contagi, ha lanciato un appello rivolto in particolar modo ai giovani.

“Devo chiedervi più attenzione e responsabilità: distanziamento sociale igiene delle mani e mascherina quando siete in giro con i vostri amici o colleghi di studio o di lavoro. Dobbiamo proteggere le persone fragili e più a rischio; siano essi i vostri genitori, amici o nonni”.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 25.623, totale complessivo: 2.280.488

i nuovi casi positivi: 983 (di cui 77 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 82.744 (+260), di cui 1.442 dimessi e 81.302 guariti

in terapia intensiva: 44 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 371 (+10)

i decessi, totale complessivo: 16.980 (+1)

I nuovi casi per provincia