Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: prima cabina di regia del progetto Emblematico maggiore

Istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso

Avviare un processo virtuoso di contrasto alla disoccupazione giovanile e rispondere alle sfide trasversali sui Neet

LECCO – Si è svolta nella sede della Provincia di Lecco la prima riunione della cabina di regia del progetto Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso, finanziato sul Bando Emblematici maggiori 2025 di Fondazione Cariplo.

Un progetto strategico per il territorio della provincia di Lecco, in particolare per la Brianza, finanziato da soggetti pubblici e privati per complessivi 3.871.800 euro. All’incontro hanno partecipato i referenti progettuali degli enti coinvolti: Provincia di Lecco, Istituto superiore Francesco Viganò di Merate, Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Fondazione A. Badoni, Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

Il progetto prevede le seguenti azioni:

Realizzazione dei laboratori : costruzione e allestimento dei nuovi laboratori polifunzionali all’Istituto Viganò di Merate, creazione di ambienti comuni, aule e laboratori con allestimenti mobili e componibili

: costruzione e allestimento dei nuovi laboratori polifunzionali all’Istituto Viganò di Merate, creazione di ambienti comuni, aule e laboratori con allestimenti mobili e componibili Attività formative: percorso formativo-didattico progettato dalla Cooperativa Paso in accordo con la scuola e con la Provincia di Lecco, attività verticali e trasversali per costruzione di soft skills e consapevolezza nei futuri lavoratori

Il progetto, della durata di 28 mesi da aprile 2026 a luglio 2028, ha l’obiettivo di formare giovani consapevoli, creare un hub di formazione globale (tecnica, professionale, personale), avviare un processo virtuoso di contrasto alla disoccupazione giovanile, rispondere alle sfide trasversali sui Neet, a beneficio di studenti, aziende del territorio, famiglie, enti e associazioni.

Il ruolo della cabina di regia è quello di definire l’indirizzo strategico del progetto, monitorare l’andamento delle attività, curare i rapporti con gli stakeholders e i soggetti esterni. La cabina di regia si riunisce con cadenza trimestrale, il prossimo incontro si svolgerà entro la fine luglio.