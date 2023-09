Dengue a Imbersago, disinfestazione urgente contro le zanzare

La disinfestazione è stata disposta per le notti dell’8, 9 e 10 settembre, indicativamente alle ore 4

Il sindaco di Imbersago Fabio Vergani ha emanato un avviso alla cittadinanza, ecco le vie coinvolte

IMBERSAGO – Dopo il sospetto caso di Dengue rilevato da Ats Brianza a Imbersago, il sindaco Fabio Vergani ha emanato un avviso alla cittadinanza relativo alla disinfestazione urgente contro le zanzare.

“A seguito di segnalazione pervenuta da Ats Brianza di un caso di positività per Dengue (patologia virale trasmissibile dalla puntura di zanzara infetta) di un cittadino imbersaghese, in applicazione agli adempimenti previsti dal PNA (Piano Nazionale e di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbivirosi) e all’Ordinanza Sindacale n° 22 è stata disposta, per le notti dell’8, 9 e 10 settembre, indicativamente alle ore 4, la disinfestazione dei giardini privati e degli spazi pubblici di: via Brianza, via Lamperti, Piazza San Marcellino, via dei Caduti (nel tratto sino al cimitero) via del Pino, via Bellavista, via Marconi (dal civico n. 1 al civico n. 8), via Copernico (dal civico n. 1 al civico n.6) e via Parrocchiale (dall’intersezione di via Marconi all’intersezione con via Brianza)”.

Si chiede ai cittadini di seguire le raccomandazioni per una disinfestazione sicura contro le zanzare: