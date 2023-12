Dervio. Corenno tra i Borghi più Belli d’Italia

L’ammissione gioverà a turismo e valore degli immobili

“Il progetto di riqualificazione turistica di Dervio e in particolare di Corenno ha centrato nel segno”

DERVIO – La commissione scientifica dell’associazione ‘I borghi più belli d’Italia’, voluta dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha selezionato Dervio, con il ‘Borgo dei mille gradini’ Corenno Plinio, per entrare nel ristretto numero di località che rispondono ai criteri di ammissione: integrità del tessuto urbano, armonia architettonica, vivibilità del borgo, qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato, servizi al cittadino.

Un traguardo ragguardevole: nelle province di Lecco, Como e Sondrio sono solo due i paesi inseriti, in tutta la Lombardia sono 24.

“Questo risultato – sottolinea l’Amministrazione comunale – è la dimostrazione che il progetto di riqualificazione turistica di Dervio e in particolare di Corenno ha centrato nel segno. Quando gli ispettori sono venuti per le verifiche sono rimasti colpiti dalla bellezza di Corenno e dalla progettualità a lungo termine turistica su Dervio. Abbiamo costruito un progetto di rilancio, abbellimento e valorizzazione di Corenno in cui è rientrata anche l’introduzione del contributo di ingresso. Meritorio l’impegno del vice sindaco e assessore al Turismo Luca Mainoni e del capogruppo Angelo Sandonini che sin dall’inizio del mandato hanno creduto in questa iniziativa sostenuti dal gruppo e dal personale del comune”.

Molti i benefici derivanti dall’ammissione di Dervio nel ristretto numero dei borghi più belli d’Italia, come precisano dal Comune: “Per prima cosa un maggior numero di visitatori e di ospiti nel paese con i relativi vantaggi per le attività commerciali e per chi affitta le case e i b&b. Altro aspetto importante riguarda il valore degli immobili che rientrando in un borgo di pregio riconosciuto a livello nazionale diventano ancora più appetibili per il mercato. La prossima primavera ed estate a Dervio si potranno già vedere i risultati”.

Concludono dall’Amministrazione: “Ringraziamo la dirigenza e i tecnici de ‘I borghi più belli d’Italia’ per aver scelto ‘il borgo dei mille gradini’ di Dervio con l’obiettivo di migliorare sempre più l’offerta turistica e la qualità di vita degli abitanti”.