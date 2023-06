Dervio. Ninja Park, primo tuffo nel divertimento con l’inaugurazione

Questa mattina, sulla spiaggia La Foppa, il taglio del nastro

In mezzo alle tante figure istituzionali presenti, anche Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda

DERVIO – Muniti di giubbotto di salvataggio, tanti giovani derviesi e doriesi hanno percorso alcuni metri a nuoto dalla spiaggia La Foppa per cimentarsi nei percorsi e nelle sfide del nuovo Ninja Park. Sono loro i primi visitatori ufficiali dell’attrazione di Dervio inaugurata ufficialmente questa mattina, sabato, alla presenza di tante figure istituzionali tra cui sindaci del territorio, assessori, Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Luigi Lusardi, presidente dell’Autorità di Bacino, Mauro Piazza, sottosegretario regionale, Giacomo Zamperini, consigliere regionale e l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e moda Barbara Mazzali.

Già prima che la cerimonia prendesse il via, tanti spettatori sono accorsi a vedere con i loro occhi la nuova offerta turistica derviese, sorta accanto all’acquapark, da tre anni una costante presenza estiva nella baia, da cui si vede stagliarsi in lontananza il borgo di Corenno Plinio.

A fare gli onori di casa il sindaco Stefano Cassinelli: “Grazie a tutti voi di essere qui. Il Ninja Park è un’occasione turistica e occupazionale, rappresenta un ulteriore passo avanti per La Foppa, spiaggia dove i derviesi sono cresciuti e hanno imparato a nuotare per la prima volta. Resto convinto che 100 metri di struttura non vadano a snaturare la località, bisogna guardare al bene comune”.

Ricco di enfasi l’intervento di Lusardi, presidente dell’Autorità di Bacino: “Mancava divertimento per i giovani, in questo lago divino e spettacolare”. L’elemento dell’acqua come opportunità richiamato invece da Piazza: “Se per Dervio in alcuni frangenti ha rappresentato distruzione, come quando esondò il Varrone, oggi diventa una possibilità di valorizzazione, capace di dare al paese nuova attrattività turistica”.

A parlare per ultima, l’assessore regionale Mazzali: “Stando ai numeri, i laghi lombardi risultano la meta prediletta quest’anno e, al momento, il lago di Como li supera tutti, grazie agli amministratori che riescono ogni giorno a valorizzarlo. Per mantenere quest’attenzione serve un turismo dedicato, e credo che strutture come il Ninja Park, peraltro prima installazione del suo genere in Italia, che rimangono attive 120 giorni l’anno possano rendere dinamico e più vivo questo chilometro e mezzo di costa”.

Rivolgendosi a Cassinelli: “Hai anticipato i tempi, ancora una volta la Lombardia sarà prima in qualcosa”. Il primo cittadino derviese ha poi voluto ringraziare i consiglieri comunali, sottolineando che senza un gruppo e senza fare squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Poi, la partenza in acqua dei ragazzi per testare l’installazione, dalla quale non sono scesi neanche dopo il taglio del nastro, saltellando da una parte all’altra tra i percorsi proposti. Un inizio che fa ben sperare, anche se per i visitatori l’apertura ufficiale sarà il prossimo venerdì 16 giugno. Tra meno di una settimana dunque, si avranno i primi verdetti sul Ninja Park.

