Domenica il borgo di Corenno Plinio in onda su RAI 3

Rappresenterà la Lombardia nella sfida “Il Borgo dei Borghi”

Tra qualche settimana votazioni aperte su RaiPlay

DERVIO – Questa domenica su RAI 3 Corenno Plinio rappresenterà Regione Lombardia nella sfida de “Il Borgo dei Borghi”. La trasmissione sarà in onda dalle 17.10 alle 19.

L’Amministrazione comunale di Dervio invita cittadini e non a iscriversi a RaiPlay per votare il borgo, collegandosi tra poche settimane sul sito Rai de “Il Borgo dei Borghi”. La classifica finale sarà decretata con una puntata speciale il 20 aprile in prima serata su Raitre. Prossimamente sarà comunicato il regolamento per votare gratuitamente sul web.

“Come Comune siamo orgogliosi della scelta ricaduta su Corenno Plinio per partecipare a questa simpatica competizione tra i Borghi più belli d’Italia. Si tratta di una vetrina per Corenno, Dervio e più in generale l’intero Lago di Como. Corenno è entrato a far parte dei borghi solo da due anni ma subito la sua bellezza e singolarità ha colpito nel segno tanto da essere scelto come unico comune della Lombardia per questa gara nazionale. Speriamo che, appena sarà aperta la possibilità di votare, tanti cittadini amanti del bello vorranno sostenere Corenno”, ha commentato il sindaco Stefano Cassinelli.