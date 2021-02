Emergenza coronavirus: nel Lecchese ci sono 94 nuovi casi

Domani scatta la zona arancione in tutta la Regione

A Lecco 94 contagiati dal virus nelle ultime 24 ore

LECCO – Sono 3.529 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, emersi nelle ultime 24 ore, a fronte di 37.251 tamponi processati: sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e della Protezione civile.

In un giorno si registrano 37 decessi che portano il totale delle vittime complessive, in regione, a 28.361. In tutta la Regione restano ricoverate 4.118 persone, di cui 426 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 61.797 lombardi. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 508.369 (+865 nelle ultime 24 ore).

I dati dei contagi a livello provinciale: Milano 1003, Bergamo 280, Brescia 1016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Monza e Brianza 187, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112.