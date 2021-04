La chiamata ai soccorsi è arrivata nel pomeriggio di oggi, domenica

Tratta in salvo una famiglia in difficoltà mentre percorreva l’anello del Giumello: in volo si è alzato l’elicottero dei Vigili del Fuoco

CASARGO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco in collaborazione con il soccorso alpino sono riusciti a soccorrere una famiglia di tre persone (genitori e una bambina di 6 anni) in difficoltà in zona impervia situata nella zona di Sant’Ulderico lungo l’anello del Giumello.

In supporto in zona si è portata anche una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano mentre in volo si è alzato da Malpensa l’elicottero dei Vigili del Fuoco vf Drago. Dopo aver localizzato la famiglia, il reparto volo ha verricellato i malcapitati per poi trasportarli in zona sicura a Casargo.

Qui, al centro sportivo comunale, era pronta un’ambulanza della Croce Rossa di Premana che ha preso in carico la figlia di 6 anni trasportata in codice giallo in ospedale a Lecco per un principio di ipotermia.