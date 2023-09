Giro dei Montecchi e camminate sul lago: un week-end di svago, sport…e beneficenza

Domenica di eventi sulla sponda orientale del lago, con anche finalità benefiche

Giro dei Montecchi a Colico, Passeggiata Gastronomica a Varenna e Sulle Orme del Viandante tra Lierna e Mandello

VARENNA/COLICO/LIERNA – Sarà una domenica all’insegna di sport, svago ma anche di beneficenza, quella che coinvolgerà alcuni paesi della sponda orientale del lago. Colico, Varenna, Lierna e Mandello nella giornata di domani si animeranno rispettivamente in vista del Giro dei Montecchi, della Passeggiata Gastronomica e della rassegna ‘Sulle Orme del Viandante’.

Partendo dall’Alto Lago, prenderà il via a Colico la 15° edizione del Giro dei Montecchi, camminata non competitiva di 8 km che seguirà un percorso storico-naturalistico, con partenza dal Palalegnone. In concomitanza si terrà anche l’11° edizione del Memorial Adriano Tosarini, una camminata non competitiva di 2 km dedicata ai ragazzi fino ai 13 anni (2010 compresi).

Il programma prevede alle ore 8.15 il ritrovo presso il Palalegnone, alle ore 9.30 partenza Memorial Adriano Tosarini e alle ore 10.00 partenza Giro dei Montecchi. Seguirà pranzo al Palalegnone con penne al pomodoro o all’arrabbiata, salsiccia e patatine e dolce. Piatto di penne al pomodoro gratis ai partecipanti fino ai 12 anni. Ci saranno anche i tanto amati giochi dei nonni in legno.

Per iscriversi c’è tempo oggi pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al Palalegnone, per un costo di 10 euro. Cinque euro invece per partecipare al Memorial Adriano Tosarini. Ci sarà la possibilità di ritirare i pettorali anche domani, giorno della gara, dalle ore 8.15 alle ore 9.30. Per maggiori informazioni: Andrea Combi 340 7275324 o Paolo 3281123272.

Scendendo più a sud, a Varenna, si terrà la 22° edizione della Passeggiata Gastronomica: in occasione della giornata è stato ideato un percorso storico e panoramico che permetterà di scoprire tutte le bellezze di Varenna, tra cui Villa Monastero e Villa Cipressi, Giardini di Olivedo e Castello di Vezio.

Alle ore 11.20 si terrà una dimostrazione dell’addestramento dei cani guida, compagni e amici fedeli per i non vedenti; alle ore 12.30 prevista l’apertura dei banchi gastronomici in zona imbarcadero e Piazza San Giorgio con apertivi, antipasti, gnocchetti, polenta taragna e tanto altro. Per maggiori informazioni rivolgersi a referente Lions Club Riviera del Lario passeggiata gastronomica Bruno Mazzina 335 6837690.

Si svolgerà invece tra Lierna e Mandello una delle tappe della rassegna ‘Sulle Orme del Viandante’, tra saperi e sapori del lago, che condurrà i partecipanti proprio alla scoperta dei siti culturali e delle prelibatezze territoriali.

L’itinerario seguirà il Sentiero del Viandante: partenza dal piazzale della stazione di Lierna alle ore 9.00. Poi si andrà a imboccare il sentiero, passando prima per le località di ‘Riva Bianca’ e ‘Castello’ dove, dopo aver fatto colazione, si visiterà la Chiesa di San Maurizio e Lazzaro. Da qui si proseguirà in direzione frazione di Sornico, visita alla Chiesa di San Michele e poi passaggio a Somana e Maggiana, borghi di Mandello. Il pranzo si svolgerà proprio a Maggiana dove sarà possibile entrare nella Torre del Barbarossa. Scendendo ancora verso Mandello ci si imbatterà nella Chiesa di San Giorgio. Terminata la visita, tempo di una merenda e il cammino continuerà verso la stazione ferroviaria di Mandello per fare rientro a Lierna.

Due di queste iniziative avranno anche finalità benefiche: il ricavato della Passeggiata Gastronomica sarà destinato all’acquisto di cani guida per soggetti non vedenti, mentre il Giro dei Montecchi sosterrà l’associazione no profit Tinnamoreraidime APS, nata dalla volontà di alcuni genitori che hanno vissuto l’esperienza di avere un neonato prematuro o con problemi di varia natura ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.

È oltretutto possibile fare una donazione libera direttamente all’associazione Tinnamoreraidime APS tramite bonifico:

Intestatario: Tinnamoreraidime APS

IBAN: IT97L0832951610000000271655

Causale: Giro dei Montecchi Colico

Spazio al divertimento quindi, ma anche a tematiche importanti, che andranno per tutta la giornata di pari passo.