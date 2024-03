Il mondo della volley piange Aldo Rigoni, storico dirigente dell’As Merate Volley e arbitro

Il funerale verrà celebrato oggi, mercoledì, alle 14.30 a Osnago

Il cordoglio della Fipav Lecco e dell’amministrazione comunale

MERATE – Si terrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Osnago il funerale di Aldo Rigoni, storico volto del mondo della pallavolo lecchese.

Una passione, quella per il volley, che ha scandito l’intera vita, prima come dirigente dell’As Merate Volley, poi come arbitro dell’ex Comitato di Lecco e di Fipav Comitato Regionale della Lombardia.

Un impegno a cui ha fatto seguito quello di componente della commissione Arbitri lecchese e di supporto alle società nell’omologazione dei campi.

“In tutti i ruoli che ha svolto, Aldo ha sempre dimostrato una grande passione per la pallavolo, dai corsi per arbitri scolastici a quelli per i nuovi arbitri” ha rimarcato, con una nota, il presidente della Fipav Milano Monza Lecco Massimo Sala, insieme al consiglio e al Comitato territoriale, esprimendo profondo dolore per la scomparsa, esprimendo sentite condoglianze alla famiglia e al fratello Silvio.

Anche l’amministrazione comunale esprime “il cordoglio per la scomparsa Aldo Rigoni, ricordando con gratitudine la sua passione e il suo impegno generoso per lo sviluppo

dello sport meratese”.