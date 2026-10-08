Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone si allarga, voto favorevole in regione

La Commissione Territorio dice sì all’area naturale di circa 70 ettari nel Comune di La Valletta Brianza

L’operazione intende potenziare le connessioni ecologiche fra il Monte di Brianza a nord e Montevecchia a sud

MILANO – In Commissione Territorio, presieduta da Jonathan Lobati, voto favorevole al progetto di legge (relatore Jacopo Dozio, Forza Italia) che amplia i confini del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, includendo un’area naturale nel comune di La Valletta Brianza. L’area interessata, circa 70 ettari, è già soggetta a vincolo paesaggistico e comprende formazioni forestali e ambienti igrofili di rilevante interesse naturalistico.

L’operazione intende potenziare le connessioni ecologiche fra il Monte di Brianza a nord e Montevecchia a sud, garantire la conservazione della qualità dell’ambiente e della biodiversità e tutelare le aree agricole dalle trasformazioni territoriali. L’ampliamento, che non prevede oneri a carico della Regione, comporterà di conseguenza il divieto di catturare, uccidere e disturbare gli animali, di introdurre specie non autoctone, di esercitare l’attività di cava e miniera, di modificare il regime idrico e di accendere fuochi all’aperto.

“Il voto in Commissione è il risultato di un lavoro fatto con il territorio e gli enti locali – ha detto Jacopo Dozio -. Con questo provvedimento andremo a rafforzare i corridoi ecologici e a conservare l’ambiente naturale”. Gianmario Fragomeli (PD) ha sottolineato che “si tratta di un fatto storico: va ricordato che sono 15 anni che non si deliberava un ampliamento naturale”.