Il servizio Bicibus parte da Galbiate. Il sindaco: “Mobilità moderna ed efficiente”

GALBIATE – Avviato domenica (9 luglio) mattina il servizio di Bicibus sulla tratta Lecco-Galbiate. Il Comune di Galbiate è stato scelto insieme alla Valsassina per l’introduzione di questo innovativo servizio.

“Nel processo che ha portato all’avvio di questa opportunità determinante è stato il dialogo con tutti gli attori coinvolti – spiega Giovanni Montanelli, sindaco di Galbiate -. Un particolare ringraziamento va al Consigliere Provinciale Stefano Simonetti che da subito si è speso senza riserve per sostenere questo progetto. Molto collaborativa si è dimostrata l’agenzia del Trasporto Pubblico Locale, grazie al direttore Colombo Daniele che sa davvero interpretare il suo ruolo in maniera eccellente ed a tutto il cda di TPL in cui tra gli altri, oltre a Stefano Simonetti siede anche Franco De Poi”.

“Questo è solo un altro “mattoncino” – continua il primo cittadino – perseguito non senza fatica dall’amministrazione Montanelli, da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni di mobilità moderne ed efficienti. Il servizio va sicuramente perfezionato, esteso, reso fruibile al maggior numero di utenti possibile. Ma ritengo che quello ottenuto oggi sia davvero un ottimo risultato non solo per Galbiate ma per tutto il territorio provinciale. Un plauso anche ad Arriva che da vettore sta cercando di erogare il servizio nel migliore dei modi, e soprattutto agli autisti dei bus che contribuiscono con il lavoro anche nei giorni festivi alla crescita dell’attrattività del nostro territorio. Oltre le bellezze naturali di laghi, monti, il sapore dei nostri prodotti locali, arte e cultura, oggi più che mai abbiamo bisogno di fornire ai turisti una gamma di servizi che sono indispensabili per presentarsi con orgoglio nell’arena competitiva dell’offerta ricettiva internazionale. Ricordo inoltre che l’amministrazione di Galbiate cofinanzia al 50% con il Parco Monte Barro la navetta che ogni domenica collega l’Autostazione all’Eremo di Monte Barro”.