In un anno di sacco rosso a Colico la raccolta differenziata è all’83%

Da gennaio 2023 la raccolta differenziata è aumentata del 10%, confermando Colico come Comune virtuoso e collocandolo sopra la media provinciale con una percentuale di differenziata dell’83%. L’incremento riguarda tutte le frazioni di rifiuto con particolare rilevanza per plastica e lattine (sacco viola). Contestualmente la frazione indifferenziata è diminuita del 36%, riducendosi a circa il 10% del rifiuto complessivo.

Per il nuovo anno sono già in essere un orario di apertura più esteso per il centro di raccolta rifiuti, una raccolta porta a porta più frequente del sacco multileggero viola e, dal 1° aprile, saranno incrementati i passaggi di svuotamento dei cestini per la raccolta rifiuti negli spazi pubblici.

“Grazie all’attenzione e all’impegno dei cittadini, unitamente alle misure introdotte, confidiamo che la gestione dei rifiuti sarà sempre più efficiente e virtuosa, a beneficio dell’ambiente e della bellezza del nostro territorio”, la speranza dell’Amministrazione comunale.