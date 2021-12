L’incidente si è verificato in via Appiani poco prima delle 14

Sul posto anche l’elisoccorso. L’uomo, 70 anni, non ce l’ha fatta

BOSISIO PARINI – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, a Bosisio, in via Appiani. Coinvolto un uomo di 70 anni investito da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta.

Sul posto, poco prima delle 14, si son portati i soccorsi, allertati in codice rosso, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’esatta dinamica dell’incidente è da stabilire. In zona è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Como.

Da subito le condizioni dell’uomo sono apparse gravi ai sanitari: il 70enne avrebbe riportato diversi traumi ed è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio. E’ stato trasportato d’urgenza in Ospedale a Lecco dove purtroppo è deceduto.