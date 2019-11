La maxi piscina di Cernobbio è arrivata a Paré, una super gru per sollevarla

Trasportata via lago, la piscina di Villa d’Este “attracca” a Valmadrera

Allestito il cantiere per effettuare la sua manutenzione

VALMADRERA – Dalla serata di giovedì è ‘ormeggiata’ davanti a Paré: non si tratta di un’imbarcazione bensì della grande piscina di Villa D’Este di Cernobbio che trascorrerà l’inverno nel pratone di Valmadrera dove sarà sottoposta a manutenzione



Trainata da un rimorchiatore, la piscina ha attraversato il lago, dalla sponda comasca a quella lecchese, arrivando nel tardo pomeriggio di giovedì davanti alla riva valmadrerese.

Una maxi piscina: la struttura è grande 37 metri per 22 metri e pesa ben 140 tonnellate.

Tra oggi e domani sarà sollevata dalla gigantesca gru, che è stata montata negli ultimi giorni, e posata sui basamenti sulla grande piattaforma che è stata allestita nell’area accanto al molo



I lavori dovrebbero durare per tutto l’inverno. Secondo cronoprogramma, la piscina dovrebbe essere rimessa in acqua il 20 febbraio per fare ritorno a Cernobbio. Il Comune di Valmadrera ha concesso l’area fino al 2 marzo, secondo gli accordi incasserà 60 mila euro.