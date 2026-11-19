Il provvedimento del prefetto Paolo Ponta al termine degli accertamenti di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia

Tra gli elementi contestati anche una causa ostativa prevista dal Codice antimafia, legata a una misura di prevenzione personale

LECCO – Un’impresa del settore edilizio è stata raggiunta da un’interdittiva antimafia adottata dal prefetto di Lecco, Paolo Ponta, al termine di un’attività di accertamento che ha fatto emergere rapporti personali ed economici con soggetti riconducibili ad ambienti della ’ndrangheta radicati nel territorio lecchese. Al momento non è stato reso noto il nome dell’impresa destinataria dell’interdittiva.

Il provvedimento è arrivato al termine di approfondite verifiche condotte dalla Prefettura di Lecco, con il contributo della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire una rete di relazioni con esponenti della criminalità organizzata, alcuni dei quali coinvolti nel traffico di stupefacenti e in attività finalizzate a infiltrare l’economia legale. Un quadro nel quale particolare attenzione è stata riservata al settore delle costruzioni.

A emergere, infatti, sono stati anche rapporti legati all’intermediazione lavorativa nel comparto edilizio, attraverso i quali sono state individuate concrete connessioni tra ambienti criminali e opportunità economiche.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre riscontrata una causa ostativa prevista dal Codice antimafia, legata all’applicazione di una misura di prevenzione personale nei confronti di un soggetto rilevante nell’assetto societario dell’impresa.

La valutazione complessiva degli elementi raccolti ha quindi portato all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva. Si tratta di uno strumento di prevenzione che punta a proteggere l’economia legale dai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata. Il provvedimento è volto a impedire che l’impresa possa instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o accedere a benefici pubblici nei casi previsti dalla legge.

L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto alle infiltrazioni mafiose portata avanti dalla Prefettura di Lecco, in collaborazione con le Forze di Polizia. Un’azione che guarda in particolare ai tentativi della criminalità organizzata di inserirsi nel tessuto produttivo provinciale, sfruttando i circuiti economici e il sistema degli appalti.