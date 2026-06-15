Mandello avrà la Casa di Comunità: “Una buona notizia per il territorio”. Resta il nodo Guardia Medica

A confermare il risultato è stato il sindaco Riccardo Fasoli, che ha spiegato come Mandello sia stata individuata per ospitare una delle ultime Case di Comunità ancora da attivare in Lombardia. “Ovviamente una Casa di Comunità mancava ancora da aprire in Regione Lombardia e hanno deciso di aprirla qui perché abbiamo insistito molto sull’importanza del poliambulatorio e dei servizi sanitari presenti sul territorio”, ha dichiarato il primo cittadino.

Fasoli ha precisato che la trasformazione della struttura rappresenta un primo passo, ma che il vero obiettivo sarà quello di implementare progressivamente i servizi disponibili: “Per ripristinare tutti i servizi serve personale. Adesso dobbiamo capire bene quali attività verranno effettivamente implementate. Sicuramente ci saranno il medico diurno e il servizio infermieristico, oltre ad alcuni specialisti, compatibilmente con la disponibilità dei professionisti”.

Il sindaco ha sottolineato come l’attivazione concreta delle prestazioni dipenderà inevitabilmente dalla disponibilità di medici e operatori sanitari, tema che interessa l’intero sistema sanitario regionale: “Si parte così. Dovrebbero poi diffondere un comunicato ufficiale, ma il cartello è già stato posizionato all’esterno della struttura. Come detto, il servizio medico dipende dalla disponibilità dei medici e cercheremo di fare in modo che venga sempre più implementato il servizio di quello che era il poliambulatorio e che ora diventa Casa di Comunità”.

Perché proprio Mandello

Alla domanda sulle ragioni che hanno portato Regione Lombardia a individuare Mandello per la nuova Casa di Comunità, Fasoli ha evidenziato il ruolo svolto dal territorio e il peso dei dati di utilizzo della struttura: “C’era la possibilità di inserire una Casa di Comunità in più e, grazie anche alla pressione delle tre amministrazioni coinvolte (Abbadia, Mandello e Lierna) e dei cittadini, è stata fatta questa scelta. Anche ASST, durante l’assemblea pubblica che abbiamo organizzato, ha riconosciuto l’importanza della struttura di Mandello in termini di affluenza e di utilizzo da parte degli utenti. Siamo felici di questa decisione”.

Un risultato che, secondo il sindaco, dovrà ora tradursi in servizi concreti: “Adesso dobbiamo riuscire a camminare insieme per fare in modo che oltre alla targa all’esterno ci siano davvero tutti i servizi possibili”.

Casa Comune: “Bene la Casa di Comunità, ma la Guardia Medica tornerà?”

Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo Casa Comune per Mandello Democratica, che ha accolto positivamente l’inserimento del poliambulatorio nel piano regionale delle Case di Comunità, pur sollevando alcune perplessità.

Secondo il gruppo civico, la scelta della Regione sarebbe stata favorita anche dalla necessità di rispettare gli obiettivi fissati dal PNRR, che impongono l’attivazione delle Case di Comunità entro il 30 giugno 2026, pena la perdita dei finanziamenti europei.

“Mandello offre una struttura già esistente e utilizzabile in tempi brevi: da qui la scelta -. osserva Casa Comune, sottolineando come ciò non diminuisca il valore dell’operazione. La presenza di una Casa di Comunità a Mandello è comunque un bene e la nostra posizione in merito è sempre stata chiara e totalmente favorevole”.

Rimane però aperta una questione centrale per molti cittadini: il ritorno della Guardia Medica. “La Guardia Medica tornerà davvero a Mandello? Qualcuno la dà già per certa. Nelle dichiarazioni odierne del sindaco si parla di Casa di Comunità, infermieri e medici specialisti, ma non si parla espressamente di Guardia Medica. È fondamentale sapere se questo servizio sarà effettivamente ripristinato e con quali tempi e modalità”.

Casa Comune evidenzia inoltre come la carenza di personale sanitario rappresenti un problema concreto che non può essere risolto semplicemente attraverso una nuova denominazione della struttura: “La carenza di medici e personale sanitario a livello regionale è un problema serio e reale e non basta un cambio di denominazione della struttura per risolverlo”.

Per questo motivo il gruppo annuncia che continuerà a monitorare la situazione: “Casa Comune continuerà a chiedere risposte precise su questo punto e a svolgere il proprio ruolo di controllo e proposta nell’interesse di Mandello e dei suoi cittadini”.

Fratelli d’Italia: “Una vittoria del territorio”

Sulla questione sono intervenuti anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini e l’assessore comunale Igor Amadori, che hanno espresso soddisfazione per la riattivazione della Guardia Medica e per la nascita della Casa di Comunità.

Secondo i due esponenti politici, il risultato è stato possibile grazie all’ascolto da parte di Regione Lombardia delle richieste provenienti dal territorio, sostenute da una raccolta di 3.326 firme a favore del mantenimento del presidio sanitario.

“La Guardia Medica di Mandello rappresenta un punto di appoggio importante per le urgenze di bassa complessità e per alleggerire la pressione sul Pronto Soccorso di Lecco”, ha dichiarato Zamperini, ricordando come la questione sia stata portata all’attenzione della Regione nei mesi scorsi.

Particolarmente significativi, secondo Fratelli d’Italia, sono i dati relativi all’attività svolta dalla Guardia Medica tra il 23 luglio 2024 e il 4 febbraio 2025: in quel periodo si sono registrati 1.452 accessi, di cui 780 in fascia diurna, 605 in fascia serale e 67 in orario notturno. Nei soli fine settimana e giorni festivi i 780 accessi diurni si sono concentrati in 63 giornate di attività, con una media di circa 12 richieste al giorno.

Numeri che, secondo i promotori dell’iniziativa, dimostrano l’importanza strategica del presidio per l’intero territorio del lago e il ruolo svolto nell’alleggerire il carico del Pronto Soccorso di Lecco.

Soddisfatto anche l’assessore comunale Igor Amadori: “Quello raggiunto è il risultato dell’ascolto del territorio e della collaborazione tra amministrazione comunale, Regione Lombardia e ASST. La raccolta firme non è stata una protesta contro qualcuno, ma uno strumento per sostenere una richiesta condivisa dai cittadini e ottenere servizi più vicini alle esigenze della comunità”.

Nel comunicato congiunto, Zamperini e Amadori hanno inoltre rivolto un ringraziamento al sindaco Riccardo Fasoli e a tutti i cittadini che hanno sostenuto la mobilitazione: “La riapertura della Guardia Medica e l’attivazione della Casa di Comunità rappresentano una vittoria per l’intero territorio del lago, un segnale importante di ascolto e vicinanza da parte di Regione Lombardia e un importante passo avanti nel rafforzamento della sanità di prossimità”.

Tra soddisfazione e attesa

L’arrivo della Casa di Comunità di Mandello rappresenta dunque una novità significativa per il territorio, destinata a rafforzare l’offerta sanitaria locale e a consolidare il ruolo del presidio di via degli Alpini.

Resta però da chiarire uno degli aspetti più sentiti dalla popolazione: il futuro della Guardia Medica e la concreta articolazione dei servizi che verranno attivati nella nuova struttura.

Nei prossimi mesi sarà proprio la disponibilità di personale sanitario e la definizione operativa dell’offerta assistenziale a determinare il reale impatto della nuova Casa di Comunità sulla vita quotidiana dei cittadini di Mandello, Abbadia e Lierna.