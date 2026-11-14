Mandello, Casa di Comunità: conclusi i lavori di climatizzazione da 75 mila euro

Collaudo positivo per i quattro nuovi impianti installati nell’ex Poliambulatorio di via degli Alpini

Fasoli: “Un investimento per migliorare gli spazi e rafforzare i servizi sanitari sul territorio”

MANDELLO – Si chiude il cantiere alla Casa di Comunità di Mandello. Completati i lavori per l’installazione di quattro nuovi impianti di climatizzazione nell’ex Poliambulatorio di via degli Alpini, un intervento da circa 75 mila euro sostenuto interamente dal Comune per migliorare il comfort degli ambienti destinati ai cittadini e agli operatori sanitari. Il collaudo, effettuato lo scorso 22 ottobre, ha dato esito positivo, segnando la conclusione ufficiale dell’intervento.

I lavori, avviati a fine agosto, hanno interessato entrambi i piani della struttura, con l’installazione di quattro impianti canalizzati, uno per ciascun blocco dell’edificio. Il nuovo sistema, dotato di termostati nei singoli locali e regolazione per zone, permetterà di gestire in maniera più efficace le temperature negli ambulatori, nelle sale d’attesa e negli spazi di servizio.

Per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie, il cantiere è stato organizzato in quattro fasi successive, intervenendo su una porzione dell’immobile alla volta. Una soluzione che ha consentito alla Casa di Comunità di rimanere parzialmente operativa durante l’intero periodo, limitando le chiusure ad alcuni locali e servizi, con modifiche preventivamente comunicate agli utenti dall’ASST di Lecco.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento della sanità territoriale a Mandello, che ha conosciuto una svolta lo scorso giugno, quando Regione Lombardia ha individuato l’ex Poliambulatorio come sede della nuova Casa di Comunità.

Una decisione arrivata dopo mesi di confronto sul futuro dei servizi sanitari locali, segnati in particolare dalle preoccupazioni per la continuità assistenziale e dal rischio di trasferimento della Guardia Medica a Bellano. Una questione che aveva mobilitato cittadini, amministratori e forze politiche, con raccolte firme e richieste di mantenere un presidio sanitario vicino alla popolazione.

Già allora il sindaco Riccardo Fasoli aveva accolto positivamente il riconoscimento, sottolineando però come la sfida non fosse soltanto ottenere la Casa di Comunità, ma garantirne il funzionamento attraverso personale e servizi adeguati. Ad agosto era stato quindi annunciato l’intervento di climatizzazione. Accanto alla riqualificazione degli spazi, Fasoli aveva richiamato la necessità di migliorare l’organizzazione interna e rendere più efficiente il servizio di continuità assistenziale, evitando, dove possibile, che i cittadini dovessero rivolgersi ad altre strutture del territorio.

Con la conclusione dei lavori, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di accompagnare il potenziamento della struttura, di proprietà del Comune e concessa in comodato gratuito all’ASST di Lecco per 30 anni. “A giugno avevamo sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare la presenza dei servizi sanitari a Mandello. L’individuazione della Casa di Comunità, nell’ex Poliambulatorio, conferma il ruolo di questa struttura nell’assistenza sanitaria di prossimità”, dichiara il sindaco Riccardo Fasoli.

Il primo cittadino richiama quindi l’ampliamento dell’offerta sanitaria, che comprende il Punto Unico di Accesso (PUA), i medici di assistenza primaria, il pediatra di libera scelta, l’Infermiere di Famiglia e Comunità, lo psicologo, la continuità assistenziale, il punto prelievi e il Consultorio, oltre alle associazioni di volontariato e alle prestazioni specialistiche.

Tra le novità annunciate figura anche la prossima apertura dell’ambulatorio di Diabetologia, destinato ad ampliare ulteriormente i servizi disponibili. “Il potenziamento dei servizi evidenzia l’importanza di investire sulla qualità degli spazi in cui vengono erogati, a beneficio dei cittadini e degli operatori sanitari che vi lavorano ogni giorno”, prosegue Fasoli.

Una scelta maturata attraverso il confronto con la Direzione strategica dell’ASST di Lecco e con il direttore del Distretto di Bellano, nell’ambito del percorso di rafforzamento della sanità territoriale. “Il Comune ha scelto di fare la propria parte, mettendo a disposizione gratuitamente la struttura all’ASST di Lecco per 30 anni e sostenendo direttamente il costo dei nuovi impianti di climatizzazione. È un investimento che guarda alle esigenze quotidiane delle persone e al futuro di un presidio che vogliamo continui a essere un punto di riferimento per Mandello e per il territorio”, conclude il sindaco.