Mandello. Ex deposito Pra Magno: lavori al parcheggio, palestra aperta entro l’estate

Il cantiere avrà una durata stimata di circa tre mesi, con conclusione entro la fine di aprile. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza, gli scuolabus normalmente parcheggiati all’interno dell’area verranno temporaneamente spostati nel piazzale esterno antistante. Qui sarà istituito un divieto di sosta per tutti gli altri veicoli, così da garantire spazi adeguati e manovre sicure per i mezzi dedicati al servizio scolastico.

Un intervento da oltre mezzo milione di euro

I lavori al parcheggio rappresentano solo una parte di un intervento molto più ampio e articolato, che ha già richiesto un investimento considerevole. La ristrutturazione dei vecchi magazzini comunali è costata circa 400 mila euro, a cui si sono aggiunti 70 mila euro per la bonifica interna di strutture inquinanti, tra cui un ex bruciatore con base in mattoni e sversamenti che hanno reso necessari interventi specialistici.

A questi si sommano 25 mila euro per lavori extra affidati alla ditta appaltatrice e ulteriori 65 mila euro attualmente impegnati per la bonifica del piazzale esterno, dove sono state individuate tre cisterne da rimuovere e mettere in sicurezza.

“L’obiettivo dell’Amministrazione è arrivare alla primavera con tutte le operazioni ambientali completate, poter asfaltare l’area esterna, liberare gli spazi oggi utilizzati dai pulmini comunali e ricavare nuovi parcheggi a servizio della struttura per poi finalmente mettere a disposizione la palestra”, spiega Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello.

Palestra pronta, resta il nodo arrampicata

Sul fronte sportivo, la nuova palestra e gli spogliatoi risultano già pronti dal punto di vista strutturale. Resta invece da definire la realizzazione della parete di arrampicata, che richiederebbe un investimento aggiuntivo di circa 100 mila euro.

“Prima di procedere, il Comune sta valutando con Polisportiva e Cai un modello gestionale sostenibile: la normativa impone infatti la presenza di una guida alpina per l’utilizzo delle strutture con corda e l’Amministrazione vuole chiarire se esistano le condizioni per affidare la gestione a un soggetto locale prima di completare anche questo tassello del progetto”, conclude Fasoli.

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Tagliaferri ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante la fase di cantiere, assicurando che eventuali aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori verranno comunicati attraverso i canali informativi istituzionali.

L’area dell’ex deposito comunale si prepara a cambiare volto, trasformandosi da sito critico a polo sportivo e logistico al servizio della comunità.