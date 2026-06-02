Mandello, Fasoli rilancia la linea dura sull’area lago: “Non siamo il Bronx, ma pretendiamo regole e rispetto”

Dopo l’annuncio delle nuove misure per Lido, giardini e spiaggia Falck, il sindaco torna sul tema del degrado e della sicurezza

“Siamo un’isola felice nove mesi all’anno e pretendiamo giustamente di esserlo sempre”

MANDELLO – Dopo aver annunciato nei giorni scorsi una serie di misure destinate a rafforzare la sicurezza e il controllo nelle aree pubbliche più sensibili del paese, il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, torna sul tema con una lunga riflessione pubblica nella quale spiega le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a intervenire e le azioni che verranno messe in campo nelle prossime settimane.

Il riferimento è a quanto accaduto recentemente nella zona della spiaggia Falck, già al centro del dibattito pubblico e oggetto del precedente piano di interventi annunciato dal Comune. A far scattare ulteriori valutazioni è stato l’episodio verificatosi la scorsa settimana quando, complice una particolare festa religiosa, oltre un centinaio di ragazzi hanno preso d’assalto l’area.

“Abbiamo assistito a un vero e proprio assalto della spiaggia Falck da parte di oltre cento ragazzi. Musica alta, sporcizia e nessun rispetto per la cosa pubblica”, sottolinea Fasoli. Una situazione che il sindaco definisce eccezionale e particolarmente problematica, tanto da compromettere la normale fruizione della spiaggia. “Hanno reso l’area invivibile a chiunque volesse fare il bagno”, evidenzia.

Accanto a questo episodio, il primo cittadino richiama anche l’attenzione sugli atti vandalici e su altri comportamenti illeciti che, pur essendo rimasti relativamente sotto controllo nelle ultime settimane, continuano a rappresentare una criticità da monitorare.

Fasoli tiene però a inquadrare il problema in un contesto più ampio. “Come ho già avuto modo di dire, la situazione da gestire è problematica a livello nazionale e internazionale, con le stesse criticità che si registrano in tutte le aree pubbliche libere d’Italia e all’estero”.

Una premessa che non vuole minimizzare quanto accade sul territorio mandellese, ma sottolineare come il fenomeno non sia isolato. Al tempo stesso, il sindaco rivendica il dovere dell’Amministrazione di intervenire. “L’aver conseguito una importante vittoria alle scorse elezioni ci mette davanti alla responsabilità di mantenere decoro e fruibilità alle nostre aree. A questo si aggiungono le richieste di molti cittadini di intervenire, compresa la raccolta firme”.

Proprio per questo motivo, spiega, negli ultimi giorni il Comune ha lavorato alla definizione di una serie di soluzioni finalizzate a restituire una corretta fruibilità delle aree maggiormente interessate da utilizzi impropri. Una delle prime azioni riguarda il tema della pulizia.

L’Amministrazione ha infatti predisposto un servizio quotidiano di pulizia mattutina affidato agli operai comunali, che il sindaco ringrazia pubblicamente per la disponibilità dimostrata. Parallelamente si sta valutando la possibilità di attivare anche un servizio aggiuntivo nelle ore serali. A questo si aggiunge il potenziamento dello svuotamento dei cestini da parte di Silea, che garantirà un servizio giornaliero nei fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Per quanto riguarda invece le aree considerate più critiche, Fasoli conferma le misure già illustrate nei giorni scorsi, tra cui la futura chiusura del molo di piazza Garibaldi ai non autorizzati e la valorizzazione della terrazza della darsena, che sarà affidata fino a ottobre al gestore del chiosco affinché possa utilizzarla per la somministrazione di cibo e bevande garantendone contestualmente la sorveglianza. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche alla famiglia Falck, che ha messo a disposizione un vigilante nei giorni festivi per contribuire al controllo dell’area.

Confermata inoltre la nuova organizzazione del Lido, che entrerà progressivamente a regime dopo la conclusione del Nameless Festival, con la collaborazione dei soggetti che operano insieme alla Canottieri Moto Guzzi.

Sul fronte della vigilanza, l’Amministrazione prevede la presenza di due steward nell’area dei giardini pubblici dal mercoledì alla domenica, con il compito di richiamare il rispetto delle regole e contribuire a mantenere ordine e vivibilità negli spazi pubblici. Anche la Polizia Locale, affiancata da agenti esterni, sarà impegnata in un presidio quotidiano del territorio, pur dovendo continuare a garantire tutti gli altri servizi richiesti dalla cittadinanza.

Il sindaco evidenzia però come il problema non possa essere affrontato soltanto a livello comunale. Per questo Mandello, insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Lierna, si rivolgerà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura per chiedere un supporto continuativo delle forze dell’ordine. Secondo Fasoli una delle principali criticità riguarda infatti le stazioni ferroviarie e i convogli ferroviari. “Impedire l’utilizzo del servizio a chi non possiede un regolare titolo di viaggio o non rispetta le regole ci aiuterebbe a non avere soggetti irrispettosi e talvolta pericolosi sul territorio, oltre a evitare disservizi ai veri turisti”.

A sostegno di questa richiesta è in preparazione anche una lettera condivisa da tutto il Consiglio comunale, con l’obiettivo di chiedere maggiore attenzione al territorio da parte degli enti competenti.

Fasoli auspica inoltre che il forte risalto mediatico avuto dalla vicenda possa trasformarsi in un’opportunità per individuare soluzioni concrete. “Spero vivamente che il clamore mediatico che questa situazione ha creato per Mandello possa essere di aiuto per delle soluzioni concrete a livello sovracomunale e non avere solo un effetto contrario di allontanamento delle persone per bene”.

Il messaggio conclusivo del sindaco è chiaro: Mandello non intende rinunciare alla propria identità e alla qualità della vita che da sempre la contraddistinguono. “La situazione non è semplice ma non diversa purtroppo da altre realtà. Mandello non è il Bronx ma, come già richiesto tre anni fa alle istituzioni, siamo un’isola felice nove mesi l’anno e pretendiamo giustamente di esserlo sempre”.