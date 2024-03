Mandello. Ponte di Luzzeno: da lunedì la seconda fase dei lavori

Chiusura a fasce orarie del ponte nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì

Libero il passaggio nel fine settimana, venerdì incluso

MANDELLO – Continuano gli interventi di messa in sicurezza al Ponte di Luzzeno di Mandello: da lunedì 18 marzo ritorneranno in vigore le chiusure per consentire il proseguo del cantiere, impegnato nella manutenzione straordinaria della struttura, e dare il via così alla seconda fase dei lavori.

“Sarà ripristinata la chiusura del ponte dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 16.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì – fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli – mentre resterà libero il passaggio durante il fine settimana, venerdì compreso”. Il nuovo provvedimento sarà valido fino a Pasqua, periodo dopo il quale ci sarà ancora qualche settimana di disagio dovuta all’allargamento del ponte e alla sistemazione del piano viario.

Scongiurata invece la necessità di chiudere totalmente il ponte per due turni da 24 ore consecutive: “La direzione lavori e l’impresa appaltatrice hanno individuato una soluzione di posa del sistema di fissaggio che si è potuta eseguire a ponte aperto”, continua il primo cittadino. Uno stop al transito a cui si era inizialmente pensato per poter completare la posa di una particolare resina funzionale a “saldare” le strutture in acciaio alla struttura in cemento armato.

I lavori al Ponte di Luzzeno sono cominciati lo scorso 19 febbraio per realizzare la posa delle nuove strutture in acciaio dentro cui incamiciare le vecchie travi. Un’operazione che ha previsto il calo delle nuove travi su un ponte provvisorio appositamente installato, per poi procedere con l’aggancio tra loro e alla struttura del ponte.

“Si ricorda che per tutta la durata dei lavori è vietato il passaggio dei mezzi pesanti (superiori alle 15 tonnellate)“, precisa infine Fasoli.