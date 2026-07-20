Merate, 650mila euro per rendere più bello il parco Belgiojoso

L’intervento è stato illustrato in Commissione Territorio giovedì sera

Il progetto di riqualificazione e restauro del parco Belgiojoso è stato redatto partendo dal disegno originario di Pollack

MERATE – Una riqualificazione che parte dai disegni originari de Pollack e che vuole portare, attraverso la piantumazione di nuovi alberi e la sistemazione dei camminamenti, a rendere ancora più bello il parco Belgiojoso. Giovedì sera la commissione territorio ha preso visione del progetto di riqualificazione del parco che, dal cimitero scende fino a piazza Mameli costeggiando viale Cornaggia da una parte e via Baslini dall’altra.

Di proprietà privata e concesso in comodato d’uso all’amministrazione comunale tramite una convenzione rinnovata qualche anno fa della durata di 20 anni, il parco rappresenta uno dei polmoni verdi più frequentati della città anche per via del parchetto giochi situato nella parte bassa, in corrispondenza del centro anziani Regina Teodolinda.

“Il progetto di riqualificazione è stato condiviso con la proprietà” ha esordito l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio, ricordando come già nel 2016 si fosse abbozzato un progetto di riqualificazione dell’area. “Siamo partiti da lì, contattando gli stessi progettisti e sviluppando un progetto di riqualificazione e restauro”. E’ stato poi l’architetto Giusi Rabotti, collegata da remoto, a entrare nei dettagli dell’intervento, che ha un costo di circa 650mila euro: “Trattandosi di un parco storico, non si può intervenire facendo i designer, ma bisogna guardare l’esistente e, partendo dai documenti storici, recuperare i temi presenti”. A guidare il tracciato degli architetti è stato il disegno realizzato da Leopoldo Pollack (architetto italiano di origini viennese, vissuto nella seconda metà del Settecento e attivo soprattutto a Milano e Pavia) quando venne realizzato il parco con particolar riferimento al cerchio centrale e ai camminamenti intorno.

“Vogliamo riqualificare i filari di cipressi, di cui molti risalgono alla metà del Settecento. Dovremmo procedere con l’abbattimento di quelli morti e valutare anche lo stato delle chiome. Particolare attenzione verrà posta ai camminamenti, disconnessi in più punti per via delle radici degli alberi. “Verranno rimossi gli autobloccanti perchè incompatibili con l’aspetto monumentale del parco e vedremo di realizzare un percorso in terra solida tipo calpestare consolidato, sull’esempio di quanto fatto alla reggia di Caserta o ai giardini di Steno. Essendo un percorso storico non può essere spostato: dovremo vedere di sfruttare il cassonetto presente per non intervenire sulle radici dei cipressi”.

Rabotti ha anche spiegato che il boschetto all’inglese presente nel disegno settecentesco verrà reinterpretato in maniera più semplice con impianti nuovi di alberi che andranno ad arricchire la vegetazione presente. Verrà rifatta la cancellata con una struttura più elegante rispetto alla rete in plastica presente lungo il lato di via Baslini, dove verrà anche riaperto il varco con accesso diretto dalla strada che sale dalla parrocchiale. Il prato resterà al rustico così come attualmente mentre per quanto riguarda l’area giochi verrà spostato il camminamento a lato della recinzione in modo da non interferire con i giochi. A completare il tutto la creazione del giardino dei giusti su una parte del parco (praticamente subito dopo il parco giochi) già di proprietà del Comune.

Per plaudendo al progetto nella sua complessità i consiglieri Massimo Panzeri e Dario Perego dei due gruppi di opposizione hanno espresso dei dubbi sulla congruità dell’investimento da oltre 600mila euro rapportato alla durata della convenzione ventennale stipulata nel 2024 sul finire del mandato della Giunta Panzeri chiedendo se ci si fosse già mossi per una proroga del comodato d’uso.

Secca la risposta del sindaco che ha definito l’intervento congruo, sottolineando la volontà della proprietà a intervenire per abbellire l’area volendo trasformare i terreni a fianco del parco in campi di fioritura.