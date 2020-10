Merate, contagi in aumento: 30 nuovi positivi in una settimana

Registrato purtroppo un nuovo decesso: “Ai familiari porgiamo le più sentite condoglianze”

In crescita anche il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva

MERATE – Aumentano i contagi anche in città. A rendere noti i dati, trasmessi nella giornata di giovedì dalla Prefettura, è il sindaco Massimo Panzeri, ribadendo l’importanza di prestare la massima attenzione e mettere in atto comportamenti responsabili.

Rispetto a settimana scorsa, i nuovi positivi sono cresciuti di 30 portando a 267 il numero delle persone contagiate da Covid. In crescita anche il numero di persone sottoposte a sorveglianza attiva (+13) mentre bisogna purtroppo registrare anche un nuovo decesso. Un trend che, purtroppo, rispecchia l’andamento regionale e nazionale con una recrudescenza dell’epidemia.

“L’andamento tende, purtroppo, al peggioramento – commenta Panzeri -. Continuano ad aumentare sia i casi positivi, sia i sottoposti a sorveglianza attiva. Registriamo anche un nuovo decesso di un residente, ai cui familiari porgo sentite condoglianze. Il livello di attenzione deve essere massimo, così come il rispetto delle vigenti disposizioni, che impongono a tutti nuove limitazioni. Mi appello al senso di responsabilità di ogni singolo cittadino, onde evitare ulteriori restrizioni delle libertà individuali”.

Un appello rivolto in particolar modo ai giovani. “A loro chiedo di mantenere un comportamento prudenziale, rispettando scrupolosamente le direttive vigenti, in particolare riguardo all’utilizzo delle mascherine, che devono sempre essere indossate. La Polizia Locale, coordinandosi con le altre Forze dell’Ordine, continuerà i controlli sul territorio, anche in orari serali. Ribadisco di accedere agli uffici comunali ed ai luoghi pubblici in genere solo per casi di stretta necessità e possibilmente previo appuntamento”.