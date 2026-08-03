Merate, entrano nel vivo i lavori a Pagnano con marciapiede, dosso e nuova pavimentazione

Da settimana scorsa sono state introdotte anche novità alla viabilità per consentire i lavori

L’intervento si prefigge l’obiettivo di mettere in sicurezza via Cappelletta tutelando il passaggio pedonale

MERATE – La creazione di un rialzo all’incrocio tra via Cappelletta e la traversa che porta all’ingresso dell’oratorio e la realizzazione di un marciapiede che conduca in sicurezza dalle scuole (dell’infanzia e primaria) al parcheggio. Oltre alla posa degli autobloccanti nella traversa che porta alla palestra che diventerà, di fatto, pedonale.

Sono entrati nel vivo i lavori di riqualificazione stradale nella frazione di Pagnano, predisposti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni per mettere in sicurezza il comparto nevralgico della frazione, dove insistono le scuole e l’oratorio.

Iniziati lo scorso 7 luglio con la riqualificazione della pavimentazione del cortile della palestra, abbellito con asfalto colore bordeaux, i lavori sono proseguiti andando a interessare via Cappelletta tanto che si è reso necessario provvedere a una modifica alla viabilità. Con ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Ciro Scognamiglio, è stato istituito da mercoledì scorso, 29 luglio, il divieto temporaneo di circolazione in via Cappelletta, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Aldo Moro e l’innesto con Via F.lli Cervi, in corrispondenza dell’edicola Mariana. La limitazione non vale per i veicoli dei residenti nel tratto interessato per il solo ingresso/uscita dalle proprie abitazioni. Non solo: anche via Fratelli Cervi è stata resa off limits se non per i residenti. Per tamponare queste restrizioni è stato sospeso temporaneamente il divieto di transito in via Lunga.

Questi provvedimenti resteranno in vigore fino al 7 agosto (e verranno prorogati nel caso i lavori non venissero terminati entro questa data): l’ordinanza si è resa necessaria per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Nel tratto infatti di via Cappelletta compreso tra il parcheggio della primaria e l’edicola mariana verrà infatti realizzato un marciapiede per assicurare un percorso protetto a chi si reca a scuola, in oratorio e in palestra.

Per ridurre ulteriormente la velocità delle auto in transito lungo la via che, dalla Statale, porta al centro della frazione è in fase di realizzazione un rialzo che fungerà da raccordo anche con la nuova pavimentazione della traversa di via Cappelletta destinata a diventare esclusivamente pedonale. L’accesso al nuovo parcheggio, realizzato sopra l’oratorio, sarà garantito esclusivamente da via Bellavista.