Merate festeggia i 175 anni dell’Ospedale Mandic con un evento pubblico

Sabato 17 gennaio all’Auditorium Spezzaferri ripercorso il passato e discusse le prospettive del nosocomio

Una mattinata di confronto aperta alla cittadinanza, ai professionisti sanitari e agli amministratori

MERATE – Merate si prepara a celebrare un traguardo storico di grande valore per l’intero territorio: i centosettantacinque anni dell’Ospedale San Leopoldo Mandic. L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio alle ore 9, presso l’Auditorium G. Spezzaferri, con l’evento pubblico dal titolo “Ospedale Mandic – 175 anni di storia. Passato e futuro della sanità meratese”.

L’iniziativa è organizzata da ASST Lecco e dall’Ambito Territoriale Sociale di Merate, con il patrocinio del Comune di Merate e il sostegno dell’Associazione culturale L’incontro.

La mattinata sarà dedicata a un percorso di approfondimento storico e istituzionale, che ripercorrerà l’evoluzione dell’ospedale dal 1850 ai giorni nostri, evidenziando come la struttura abbia accompagnato e spesso anticipato i cambiamenti sociali e sanitari della comunità meratese.

Particolare attenzione sarà riservata alla figura di Luigi Rusca, protagonista delle origini dell’ospedale, e al periodo che va dal secondo dopoguerra agli anni Novanta, fasi cruciali per lo sviluppo e il consolidamento del presidio ospedaliero.

Nella seconda parte dell’incontro lo sguardo si sposterà sul presente e sulle prospettive di sviluppo dell’Ospedale Mandic. I professionisti sanitari di ASST Lecco offriranno un contributo diretto sul funzionamento attuale della struttura e sulle risposte ai bisogni di salute emergenti, in un contesto segnato da profondi cambiamenti demografici e normativi.

Seguirà un dialogo con Mario Giovanni Melazzini, Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia, che affronterà il tema degli indirizzi regionali alla luce del D.M. 70 e del D.M. 77, strumenti chiave per la riorganizzazione della rete ospedaliera e della sanità territoriale.

A chiudere la mattinata sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Ospedale San Leopoldo Mandic – 175° anniversario”, curata da Giulia Perego. Un percorso visivo che accompagnerà i visitatori attraverso immagini storiche e contemporanee, raccontando il legame profondo tra l’ospedale e la comunità di Merate.

“Celebrare i centosettantacinque anni dell’Ospedale San Leopoldo Mandic – ha sottolineato Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Lecco – significa rendere omaggio a una storia profondamente intrecciata con quella delle comunità del territorio meratese. È anche un’occasione per riflettere sul percorso compiuto dalla sanità pubblica e per guardare con responsabilità e visione al futuro, valorizzando il ruolo dell’ospedale all’interno di una rete territoriale sempre più integrata”.

Un appuntamento che si propone quindi non solo come celebrazione, ma come momento di consapevolezza e confronto, per continuare a costruire una sanità capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, nel solco di una storia lunga 175 anni.