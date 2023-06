Merate si trasforma nel paese dei balocchi: successo in piazza con la Pro Loco

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, si è tenuta sabato

Vitali: “Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto. Merate paese dei balocchi diventerà un appuntamento fisso dell’estate meratese”

MERATE – Dalle trottole al bowling con i birilli in legno, passando per i flipper, i vecchi calcetti, la pesca degli anatroccoli e il tiro al bersaglio con elastici e mollette. Merate si è trasformata sabato scorso nel paese dei balocchi con le vie del centro animate dai giochi di una volta.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco ha colto nel segno richiamato in piazza Prinetti e in via Manzoni tante famiglie con bambini, accolti dai festosi nastri rossi legati tra gli alberi per creare anche visivamente un’atmosfera di festa. A impreziosire il tutto un mini lunapark con tappeti elastici e giochi gonfiabili, posizionato davanti al Castello.

La manifestazione è stata promossa grazie alla collaborazione con Energia Ludica che ha portato in piazza la propria ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza un pizzico di elettricità.

In via Manzoni invece spazio ai giochi creati dagli amici di Tremonte, gestiti grazie alla preziosa disponibilità dei volontari della Pro Loco.

“Siamo molto contenti del successo dell’iniziativa, tanto che vogliamo fare diventare Merate paese dei balocchi un appuntamento fisso dell’estate meratese” commenta soddisfatta la presidente Simona Vitali. I bambini quindi sono avvisati: la magia vissuta sabato in piazza non sarà solo un piacevole ricordo.

