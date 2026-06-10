Montevecchia, contro l’alta velocità ecco tre pannelli di rilevazione lungo la Sp 54

I pannelli sono stati posizionati in tre punti strategici della Sp 54

La vice sindaca Colombo: “Uno strumento di deterrenza per invitare automobilisti e motociclisti al rispetto dei limiti di velocità”

MONTEVECCHIA – Tre pannelli di rilevazione delle velocità sono stati posizionati nei giorni scorsi in alcuni punti nevralgici di accesso al centro abitato lungo la strada provinciale 54.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Pendeggia ha infatti deciso di investire sul potenziamento della sicurezza stradale facendo installare i dispositivi, alimentati dalla luce solare, che invitano gli automobilisti e i motociclisti a rispettare i limiti di velocità previsti nel tratto di strada.

Tre i pannelli posizionati, uno in via Como, poco prima della farmacia arrivando da Missaglia e l’altro in via Bergamo, sempre lungo la Sp 54, subito dopo il semaforo della scuola uno e dopo la discesa di Cernusco l’altro.

Si tratta di postazioni strategiche, dove, come rilevato anche dai molti pattugliamenti effettuati dalla Polizia locale, chi è alla guida tende a spingere un po’ più del dovuto sul pedale dell’acceleratore. “Sono strumenti di deterrenza che abbiamo voluto introdurre per invitare gli utenti della strada a un comportamento rispettoso dei limiti posti dal codice della strada” puntualizza la vice sindaca Francesca Colombo, sottolineando come la spesa sostenuta dal Comune sia stata pari a 7mila euro.

In fase di valutazione l’ipotesi di posizionare altri pannelli in altre zone del paese, anche se per quanto riguarda l’alta Collina l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di effettuare un ragionamento più ampio in sinergia con la Polizia locale.

E sempre affidati agli agenti della Pl, coordinati dal sovrintendente Sara Fumagalli, sono i servizi di pattugliamento del territorio promossi nell’ambito del progetto Montevecchia Sicura in cui sono compresi anche i controlli con il telelaser, già effettuati nelle scorse settimane.