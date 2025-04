Motoraduno Guzzi 2025: ecco le date. L’ultimo prima del restyling di Via Parodi

Dall’11 al 14 settembre quattro giorni di festa per gli appassionati del marchio dell’Aquila

Moto, rigorosamente Guzzi, come sempre protagoniste. Nel 2026 rinnovati stabilimento e museo

MANDELLO – Dal 11 al 14 settembre: queste sono le date nelle quali Mandello del Lario tornerà ad accogliere i Guzzisti e gli appassionati motociclisti da tutto il mondo che, come ogni anno, non sapranno resistere al richiamo di quattro giorni di festa nel luogo di nascita delle loro amate Moto Guzzi.

Saranno giornate di passione, amicizia, fascino, divertimento, musica, storie, eventi speciali nel magico contorno del lago, avvolti dall’atmosfera festosa di Mandello del Lario. Il programma dell’evento non mancherà di fornire gli ingredienti giusti per stare bene insieme tra noi e le nostre bellissime moto che, come ogni anno, creeranno la più grande esposizione mondiale di Moto Guzzi!

Il via alla festa si avrà il giovedì 11 settembre, quando partirà il ricco programma del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, un palinsesto ricchissimo che, come sempre, coinvolgerà l’intero paese di Mandello del Lario, pronto ad accogliere il mondo Guzzista e ad offrire un grande pieno di emozioni e di eventi.

L’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House darà il via alla corsa finale, che porterà alla grande celebrazione del 2026 quando saranno aperti i nuovi edifici, sia produttivi che espositivi.

La storica fabbrica di via Parodi sta infatti rinascendo in un progetto rivoluzionario. I lavori in corso restituiranno a Mandello non solo un impianto modernissimo, nel quale nasceranno le Moto Guzzi del futuro, ma anche un nuovo ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico.

Quest’anno sarà dunque il Museo Storico, con la sua preziosa collezione di oltre 150 Moto Guzzi di ogni epoca, ad accogliere i visitatori e sarà l’ultima occasione per visitare la collezione nel suo allestimento attuale: dal 2026 anche il Museo Moto Guzzi sarà accolto nei nuovi spazi.

Lo shop dell’Aquila offrirà l’opportunità per un ricco shopping con l’abbigliamento, il merchandising e gli accessori, targati Moto Guzzi.

Tutti gli aggiornamenti sul programma saranno disponibili sulle pagine dedicate a Open House su motoguzzi.com e sulle pagine Facebook e Instagram del Motoraduno: www.motoradunomandello.com, https://www.facebook.com/motoradunomandello, https://www.instagram.com/citta_della_moto_guzzi.